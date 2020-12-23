أوروبا تفك الطوق الصحي عن بريطانيا.. وسلالة جديدة «مقلقة» من جنوب أفريقيا

طابور انتظار لدخول ميناء دوفر جنوب شرق انجلترا. (أ ف ب)

أُعيد فتح ميناء دوفر في بريطانيا الأربعاء لكن فكّ العزلة التي فرضت على المملكة المتحدة إثر اكتشاف سلالة جديدة من كوفيد-19 ما زال يتطلب أياما عدة، في حين تتصاعد المخاوف عقب رصد سلالة ثانية متحورة في جنوب أفريقيا.

وأعلنت السلطات البريطانية الأربعاء تحديد سلالة أخرى متحورة من الفيروس «مقلقة للغاية» لأنها «أكثر عدوى» ومصدرها جنوب أفريقيا التي فرضت على الرحلات القادمة منها قيودا «فورية»، بحسب «فرانس برس».

سلالة متحورة

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن هذه السلالة «تبدو متحورة أكثر من تلك التي رصدت قبل أيام في المملكة المتحدة». ولأول مرة منذ الأحد، وصلت عربات تنقل مسافرين إلى ميناء كاليه الفرنسي آتية من ميناء دوفر. ولكن عبر مسافرون بولنديون عن إحباطهم نتيجة تعطيلهم في انتظار وصول نتائج فحوص طلبتها السلطات الفرنسية.

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ووفق السلطات البريطانية، علقت الثلاثاء 3800 شاحنة في مانستون ونحو 1250 شاحنة في منطقة الميناء. ويجب الانتظار «بضعة أيام» لتخفيف الاكتظاظ بعد الوصول إلى اتفاق مع باريس يسمح باستئناف عمليات التنقل بين ضفتي بحر المانش شرط إبراز فحص كوفيد-19 سلبي.

وبفضل هذا الاتفاق، انتهز فرنسيون وبريطانيون في البلدين استئناف رحلات قطارات «يوروستار» ليعودوا إلى بلدهم لمناسبة عيد الميلاد. وأوصت المفوضية الأوروبية الثلاثاء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتسهيل استئناف حركة النقل مع الجزيرة، من أجل «السفر الضروري» و«لتجنب اضطرابات سلسلة الإمدادات».

خبر سار في بريطانيا

في خبر سار في المملكة المتحدة، جرى تقديم معطيات اللقاح الذي أنتجته جامعة أكسفورد وشركة أسترازينيكا إلى السلطات المختصة بهدف إجازة استعماله، وفق ما أعلن وزير الصحة مات هانكوك. وكانت بريطانيا قد رخصت لاستعمال لقاح فايزر-بايونتيك، وبدأت حملة تلقيح تستهدف في مرحلة أولى الأشخاص الأكثر حاجة. وأعلنت كندا إجازة استعمال لقاح شركة موديرنا بعد ترخيصها لقاح فايزر-بايونتيك في 9 ديسمبر.

ولم تعلن ألمانيا التي علّقت على غرار عشرات الدول الأخرى الرحلات مع المملكة المتحدة، تخفيف القيود السارية حتى 6 يناير. وكذلك بالنسبة لإسبانيا. وفي سويسرا، كانت تستعدّ منتجعات التزلج لاستقبال السياح البريطانيين. وسيطرت حالة من الاضطراب على الفنادق بعد إلغاء عدد كبير من الحجوزات.

اجتماع خبراء

عقد الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية اجتماعاً لأعضائه صباح الأربعاء جرت خلاله مناقشة استراتيجيات مواجهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجدّ. وتبدأ حملة التلقيح الأحد في الاتحاد الأوروبي. وفي فرنسا، سيتلقى «بضع عشرات» الأشخاص اللقاح الأحد في دور للمسنين. وبدأت حملة التطعيم في سويسرا الأربعاء، وتلقت امرأة مسنة تبلغ 90 عاما أول جرعة في كانتون لوسرن.

وأعلنت أيرلندا الثلاثاء أنها ستعيد فرض إجراءات احتواء كورونا من 24 ديسمبر حتى 12 يناير مع بعض التخفيف والاستثناءات لعطلة عيد الميلاد ، لمحاربة الزيادة «غير العادية» للإصابات. وفي الولايات المتحدة، رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء خطة الإنعاش الاقتصادي البالغة قيمتها نحو 900 مليار دولار والتي أقرّها الكونغرس ووصفها بأنها «عار»، داعيا خصوصا إلى زيادة قيمة الشيكات المخصصة للعائلات.

دعم الاقتصاد الأميركي

من جهته، أعلن الرئيس المنتخب جو بايدن أنه سيطلب العام المقبل من الكونغرس التصويت على خطة جديدة لدعم الاقتصاد الأميركي. وفي المكسيك، أعلنت الحكومة أنها ستطلق الخميس حملة تلقيح ضد كوفيد-19، ما إن تصل أول دفعة من لقاح فايزر/بايونتيك. والمكسيك هي رابع دولة أكثر تضرراً جراء الوباء، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

وتسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة مليون و718 ألفا و209 أشخاص في العالم، بحسب تعداد أجرته «فرانس برس» الأربعاء. وسُجلت 77 مليوناً و992 ألفاً و300 إصابة في العالم منذ ظهور الوباء.