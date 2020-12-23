الحكومة المصرية تشدد الإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا.. وتلغي احتفالات رأس السنة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 ديسمبر 2020, 04:33 مساء
مواطن مصري يرتدي كمامة ويمر أمام رسم جداري لعلم مصر. (الإنترنت)

شدد رئيس الوزاراء المصري د.مُصطفى مدبولي، على تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومواجهة التراخي ومخالفة تلك الإجراءات بمُنتهى الحزم.

وأكد  مدبولي خلال اجتماع الحكومة الأربعاء برئاسته أن هناك توجيهاً واضحأً لكل الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن، في إطار سعي الدولة بقدر الإمكان لتجنب الغلق الكامل للمنشآت لتجنب الآثار الإقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة، والتي تؤثر بشكل واضح على حياة المواطنين، لذا لن تقبل الدولة التهاون في تنفيذ الإجراءات، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسطك «أ ش أ».

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