دبي تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا المستجد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 ديسمبر 2020, 04:28 مساء
نساء يرتدين أقنعة للحماية من فيروس كوفيد-19 في مول دبي. (أ ف ب)

بدأت دبي الأربعاء حملة تلقيحات ضد فيروس كورونا المستجد بعد تلقي رجل مسن وممرضة وغيرهم أولى جرعات اللقاح، بحسب ما أعلنت الحكومة بعد يوم من تسلمها أول شحنة من لقاح فايزر/بايونتيك.

وكانت الحكومة الإماراتية أجازت استخدام اللقاح في الدولة الخليجية بعدما كانت سمحت في السابق باستخدام اللقاح الصيني سينوفارم، بحسب وكالة أنباء الإمارات الحكومية، وفق «فرانس برس».

وكتب المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة على تويتر «دبي تباشر حملة التطعيم ضد كوفيد-19 باستخدام لقاح فايزر»، مشيرة إلى أن الحملة «تستهدف في مراحلها الأولى كبار السن والحالات المرضية المزمنة وأصحاب الهمم وخط الدفاع الأول والعاملين في المهن الحيوية».

أول جرعات اللقاح
وتلقى مواطن إماراتي كبير بالسن بالإضافة إلى ممرضة ومسعفة ورجل شرطة وسائق أول جرعات اللقاح في دبي، التي أعلنت أنه سيكون «مجانيا» لكل المواطنين والسكان. وقالت وكالة أنباء الإمارات الثلاثاء إنه تم نقل الشحنة من بروكسل إلى دبي جواً من خلال رحلة لشركة «الإمارات للشحن الجوي»، ذراع الشحن التابعة لمجموعة "طيران الإمارات».

وأكد الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في بيان «تشرفنا بنقل هذه اللقاحات مجاناً على إحدى رحلاتنا». وكانت الإمارات وافقت في وقت سابق هذا الشهر على تسجيلها رسميا للقاح شركة «سينوفارم» الصينية، وبدأت حملة التلقيح في العاصمة أبو ظبي.

وكان حاكم دبي رئيس حكومة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تلقى الشهر الماضي جرعة من لقاح تجريبي لفيروس كورونا المستجد. وسجلت الإمارات حتى الآن أكثر من 197 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد بينها 645 حالة وفاة.

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