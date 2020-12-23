ترامب يعفو عن محكومين في التحقيق الروسي وحراس في «بلاك ووتر»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 ديسمبر 2020, 11:07 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الثلاثاء، قرارات عفو على 15 شخصا بينهم شخصان مرتبطان بالتحقيق في التدخل الروسي في انتخابات العام 2016، وأفراد متورطون في فضيحة شركة الأمن الخاصة «بلاك ووتر» في العراق.

ويتوقع أن تثير هذه الإجراءات مزيدا من الجدل، في وقت يرفض الرئيس الجمهوري الإقرار بهزيمته في انتخابات الثالث من نوفمبر أمام جو بايدن، لكن سيتعين عليه مغادرة البيت الأبيض في 20 يناير، وأعلن البيت الأبيض مساء الثلاثاء أن الرئيس المنتهية ولايته منح عفوا كاملا لنحو خمسة عشر شخصاً وخفف جزئيا أو كليا الأحكام الصادرة بحق خمسة آخرين.

وقد مُنِح عفو كامل لجورج بابادوبولوس، المستشار الدبلوماسي السابق لترامب خلال حملته الانتخابية العام 2016 الذي اعترف بأنه كذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» بشأن اتصالاته مع وسيط كان قد وعده بأن يجعله يتواصل مع مسؤولين روس.

وكان قد تعاون مع محققي المدعي الخاص روبرت مولر الذي أجرى تحقيقات استمرت عامين وتتعلق بوجود تواطؤ محتمل بين روسيا وفريق ترامب، ولم يتوصل التحقيق إلى إثبات وجود تواطؤ بين موسكو والملياردير الجمهوري.

وقضى بابادوبولوس 12 يوما في السجنن، وقال البيت الأبيض إن «العفو اليوم يصحح الضرر الذي ألحقه مولر بأشخاص كثيرين»، كما أصدر ترامب الثلاثاء عفوا عن المحامي الهولندي أليكس فان دير زفان المتهم في إطار التحقيق الروسي.

وفي نهاية نوفمبر، أصدر ترامب عفواً عن مايكل فلين، مستشاره السابق للأمن القومي، المتورط أيضًا في القضية نفسها، وشملت قرارات العفو أربعة حراس أمنيين من شركة «بلاك ووتر» كانوا أدينوا بقتل عراقيين في 2007، بمن فيهم نيكولاس سلاتن الذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وكان هؤلاء أدينوا بفتح النار في ساحة النسور المزدحمة في بغداد في 16 سبتمبر 2007 في حادثة تسببت في فضيحة دولية واستياء متزايد من الوجود الأميركي، وأسفر إطلاق النار عن مقتل 14 مدنياً عراقياً على الأقل وإصابة 17 آخرين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نابولي يفوز بالاستئناف على قرار تخسيره أمام يوفنتوس
رياضة عالمية
ماذا قال ميلادينوف في آخر إحاطة له في منصبه بشأن القضية الفلسطينية؟
دولى
«تعليم الوفاق»: الدراسة تبدأ 23 يناير.. وعطلة نصف السنة 1 مايو
ليبيا
الاتحاد يفقد نتيجة مباراته أمام بيراميدز في الكونفدرالية
رياضة محلية
السلطات الروسية: رصدنا 1424 سلالة لفيروس «كورونا»
دولى
بعد فوز «شباب الفرسان» على الجزائر.. تعرف على ترتيب المنتخبات في بطولة شمال ...
رياضة محلية
ضبط سارق شقيقته في طرابلس: سطا على 43 ألف دولار ومشغولات ذهبية
ليبيا
منها منع إنشاء قاعدة عسكرية تركية.. اليونان تكشف عن هدفين رئيسيين لها في ليبيا
ليبيا
القبلاوي: اتفاق مع مالطا على منح تأشيرات «شنغن» للمواطنين الليبيين نهاية يناير ...
ليبيا
طرابلس تستضيف المؤتمر الرابع لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية
ليبيا
برلسكوني: إطلاق 18 صيادا من إيطاليا جاء بعد مكالمة بوتين حفتر
ليبيا
شلقم: التحقيق الأميركي الجديد بقضية لوكربي لا يفتح الملف المغلق
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذا هو الإفطار المثالي لمرضى السكري