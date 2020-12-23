ترامب يرفض خطة «كونغرس» لإنعاش الاقتصاد الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 ديسمبر 2020, 08:12 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (أرشيفية: الإنترنت)

رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الثلاثاء حزمة التحفيز الاقتصادي البالغة نحو 900 مليار دولار التي اعتمدها الكونغرس، واصفا إياها بـ«العار»، ودعا إلى زيادة مبلغ الشيكات المخصصة للعائلات.

وقال ترامب عبر تويتر «أدعو كونغرس إلى تعديل مشروع القانون، وزيادة مبلغ 600 دولار القليل بشكل يبعث على السخرية إلى 2000 أو 4000 دولار لأي زوجين، كما أدعو الكونغرس إلى التخلص من العناصر غير الضرورية والمُكلِفة في مشروع القانون هذا»، حسب وكالة «فرانس برس».

وبعد أشهر من المناقشات والجدل بين الديمقراطيين والجمهوريين وتبادل الاتهامات حتى خلال مفاوضات اللحظة الأخيرة، توصل المشرعون إلى اتفاق على حزمة تدابير تتضمن شيكات دعم للعائلات التي كانت من الأكثر تضررا، ومساعدات للشركات والمدارس، فضلا عن إعانات بطالة بقيمة 300 دولار في الأسبوع.

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