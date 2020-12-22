السلطات الروسية: رصدنا 1424 سلالة لفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 ديسمبر 2020, 07:55 مساء
ممرضة تحقن سيدة بلقاح سبوتنيك بعيادة في موسكو. 5 ديسمبر 2020.(فرانس برس)

أعلنت رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية المعنية بالرقابة على حقوق المستهلك، آنا بوبوفا، أن أكثر من 1420 سلالة لفيروس «كورونا المستجد» تم رصدها في روسيا حتى هذا الوقت.

وخلال اجتماع عقده مجلس التنسيق الحكومي المعني بمواجهة جائحة «كورونا»، اليوم الثلاثاء، أوضحت بوبوفا أن مركز «فيكتور» الروسي المتخصص في علم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، الذي أدرجته منظمة الصحة العالمية على قائمتها من المراكز ذات المرجعية في تشخيص عدوى «كورونا»، قد أجرى تحليل أكثر من خمسة آلاف عينة بيولوجية من مختلف أنحاء روسيا، وفق «روسيا اليوم».

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وتابعت المسؤولة أن الكشف عن طفرات فيروس «كورونا» «عمل روتيني»، مضيفة أن من بين السلالات الـ1424 التي تم الكشف عنها، لا توجد سلالة واحدة «مرتبطة بتغير صفات الفيروس، بما في ذلك قدرته على الانتقال من شخص لآخر وقدرته على إثارة الأمراض». وأشارت بوبوفا إلى أن الخبراء الروس لم يرصدوا بين السلالات المذكورة «تلك التي يتحدث عنها زملاؤنا في بريطانيا».

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