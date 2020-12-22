تقرير للجنة أممية بشأن مالي يدعو إلى إنشاء محكمة خاصة للجرائم الدولية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 ديسمبر 2020, 04:18 مساء
جنود ماليون يسيرون دورية في محلة دجيني في وسط مالي. (أ ف ب)

أكدت اللجنة الدولية بشأن مالي التي أنشأتها الأمم المتحدة أن الجيش المالي ارتكب «جرائم حرب» ومجموعات مسلحة ارتكبت «جرائم ضدّ الإنسانية»، وذلك في تقرير أُرسل إلى أعضاء مجلس الأمن.

والجيش المالي هو في طليعة لائحة المتهمين من جانب هذه اللجنة التي تعتبر أنها جمعت «أسبابا وجيهة للاعتقاد» بأنه «ارتكب جرائم حرب»، وفق ما جاء في التقرير المؤلف من نحو 350 صفحة ويدعو إلى إنشاء محكمة خاصة للجرائم الدولية، وفق «فرانس برس».

تحقيق اللجنة
وأجرت هذه اللجنة تحقيقا يشمل الفترة الممتدة بين 2012 و2018. وقد أُنشئت في يناير 2018 وتتألف من السويدية لينا سوند والكاميروني سيمون مونزو والمتحدر من جزر موريشيوس فينود بوليل. وسلّمت منتصف العام 2020 تقريرها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الذي أرسله الأسبوع الماضي إلى الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن.

في العام 2012، استولى عسكريون ماليون على الحكم عقب انقلاب كان يُفترض أن يوقف هزيمة الجيش مقابل المتمردين الانفصاليين في الشمال، إلا أنه في الواقع سرّعها، ما أغرق البلاد في أزمة لا تزال مستمرة. في عامي 2012 و2013، أُدينت قوات الأمن والدفاع بـ«جرائم» تستهدف «خصوصا أعضاء من قبائل الطوارق والعرب» الذين اعتبرتهم مرتبطين بالمتمردين الانفصاليين ومجموعات «إرهابية».

جماعة الفولاني
وبعدما ظهرت في 2015  مجموعة «مسلحة» يقودها الداعية الفولاني أمادو كوفا، كان أفراد الفولاني في وسط مالي ضحايا هجمات إثر نسب أفكار معينة إليهم. وجاء في التقرير أن «الجرائم التي ارتكبتها القوات المسلحة المالية استهدفت بشكل متزايد أعضاء (هذه) الجماعة».

وقالت اللجنة أيضا إن موقعين على اتفاق السلام من بينهم المتمردون السابقون من الحركة الوطنية لتحرير أزواد ومجموعة «غاتيا» الموالية للحكومة، مسؤولون أيضا عن «جرائم حرب».

واتّهمت أيضا بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» أطرافا أخرى في النزاع، خصوصا مجموعات جهادية مسلحة لا تكفّ عن توسيع نطاق نفوذها وعنفها في المنطقة، بالإضافة إلى ميليشيا دان نان أمباساغو التي نصّبت نفسها مدافعة عن إثنية دوغون في وسط مالي، وقد اتهمت بجرائم ضد قرويين من قبائل الفولاني. خلافا لتقارير أخرى، يمكن أن تشكل خلاصات هذه اللجنة، أساسا قانونيا لمحاكمات في المستقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

50 لاعبًا في بطولة استقلال للشطرنج بمصراتة
رياضة محلية
«بيونتيك» تؤكد قدرتها على توفير لقاح جديد خلال 6 أسابيع
دولى
المرتبات والدعم يستحوذان على نحو 80% من النفقات خلال 11 شهرا
ليبيا
«الاقتران العظيم» يخطف أنظار سكان الأرض
علوم وتكنولوجيا
إقلاع أول رحلة تجارية مباشرة بين «إسرائيل» والمغرب
عربى
ضبط سارق شقيقته في طرابلس: سطا على 43 ألف دولار ومشغولات ذهبية
ليبيا
الناظوري يدعو «الموقتة» لإجراء عاجل بشأن «كورونا» في المؤسسات التعليمية
ليبيا
«دفاع الوفاق» تبحث فتح مراكز تدريب لتأهيل القوات المساندة بمنطقتي الجفارة ...
ليبيا
قطر وعمان تتسلمان أول شحنة من لقاح «فايزر-بيونتيك»
عربى
ليبيا تفوز على الجزائر.. وتونس تتعادل مع المغرب في بطولة شمال أفريقيا
رياضة محلية
«فرانس برس»: أشجار وزينة عيد الميلاد للبيع في السعودية في مشهد غير مألوف
عربى
دي مايو: حفتر طلب إطلاق 4 ليبيين مقابل الإفراج عن «الصيادين الصقليين»
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء يتنبأون بمسار «كوفيد-19» بدقة