أميركا تتجاوز عتبة 18 مليون إصابة بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 ديسمبر 2020, 08:34 صباحا
طوابير من السيارات في مركز لفحوص كورونا في ولاية ديلاوير الأميركية، 21 ديسمبر 2020، (ا ف ب)

تجاوز إجمالي عدد المصابين بفيروس «كورونا» المستجد في الولايات المتحدة عتبة الـ18 مليون شخص، توفي منهم أكثر من 319 ألفا، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تعتبر مرجعاً في تتبع الجائحة أن الويات المتحدة سجلت حتى مساء الإثنين 18 مليونا وستة آلاف و61 إصابة، منها 319 ألفا و190 حالة وفاة، وفق وكالة «فرانس برس».

ويأتي تخطي الولايات المتحدة هذه العتبة بعد أسبوع من انطلاق حملة تلقيح واسعة النطاق في هذا البلد ترمي في مرحلة أولى إلى تلقيح 20 مليون شخص خلال ديسمبر الجاري.

وفي سبيل تعزيز ثقة الأميركيين باللقاح، تلقى الرئيس المنتخب جو بايدن، 78 عاما، أمس، الجرعة الأولى من لقاح «فايزر- بايونتيك» المضاد للفيروس، مباشرة على الهواء أمام كاميرات التلفزيون.

وقال بايدن بعيد تلقيه الحقنة «أقوم بذلك لأظهر للناس أن عليهم أن يكونوا مستعدين لتلقي اللقاح حين يصبح متوافرا، فلا داعي للقلق».

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