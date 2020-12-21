الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يتلقى اللقاح المضاد لـ«كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 ديسمبر 2020, 10:56 مساء
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن خلال تلقيه لقاح كورنا، 2 ديسمبر 2020. (أ ف ب)

تلقى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن (78 عاما)، الإثنين، مباشرة على الهواء أمام كاميرات التلفزيون الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لـ«كوفيد-19».

وتلقى بايدن جرعة لقاح فايزر-بايونتيك في مستشفى في نيوارك بولاية ديلاوير. وأعلن فريق بايدن الانتقالي أن زوجته جيل تلقت بدورها الإثنين الجرعة الأولى من اللقاح، وفق «فرانس برس».

وقال بايدن بعيد تلقيه الحقنة «أقوم بذلك لأظهر للناس أن عليهم أن يكونوا مستعدين لتلقي اللقاح حين يصبح متوافرا. لا داعي للقلق».

وشكر «العلماء والناس الذين جعلوا ذلك ممكنا» وكذلك «العاملين في الخطوط الأولى»، معتبرا أنهم «أبطال حقيقيون». كما وجه الشكر إلى إدارة دونالد ترامب المنتهية ولايتها لمساهمتها في تطوير اللقاحات.

وأفاد الفريق الإنتقالي الجمعة أن نائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس ستتلقى اللقاح الأسبوع المقبل.

بايدن الرئيس الأميركي الأكبر سنا
وعند تسلمه منصبه في 20 يناير، سيكون بايدن الرئيس الأميركي الأكبر سنا. وبحلول هذا التاريخ، يكون قد تلقى الجرعة الثانية من اللقاح لضمان المناعة.

وكان نائب الرئيس المنتهية ولايته مايك بنس تلقى اللقاح الجمعة، ومثله العديد من المسؤولين في الكونغرس. في المقابل، لم يعلن ترامب حتى الآن موعد تلقيه اللقاح.

وكان ترامب أصيب بكوفيد-19 بداية أكتوبر ولازم المستشفى لثلاثة أيام. وأعلن مذاك مرارا أنه يتمتع بـ«المناعة» مع تأكيده أنه سيتلقى اللقاح في الوقت المناسب.

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