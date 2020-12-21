تركيا: الحكم بسجن النائبة المعارضة ليلى غوفن 22 سنة بتهم تتعلق بـ«الإرهاب»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 ديسمبر 2020, 12:49 مساء
النائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي ليلى غوفن. (أرشيفية: الإنترنت)

حكمت محكمة تركية الإثنين على النائبة، ليلى غوفن، من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد بالسجن أكثر من 22 عاما بتهم تتعلق بـ«الإرهاب».

ودانت محكمة في دياربكر جنوب شرق البلاد، ليلى غوفن، التي جردت من حصانتها البرلمانية في يونيو الماضي بتهمة «الانتماء إلى جماعة إرهابية» ونشر «دعاية إرهابية لمسلحين أكراد خارجين عن القانون»، حسبما ذكر مراسل وكالة «فرانس برس».

وسبق للنائبة غوفن أن قامت بإضراب عن الطعام في 2018 للمطالبة بفك عزلة الزعيم الكردي عبدالله أوجلان، كما قالت إنها نُقلت إلى الحبس في ديار بكر، وغرّدت بالكردية إن «المقاومة تعني الحياة».

يذكر أن رفع الحصانة عن النائبة ليلى غوفن الصيف الماضي كان أثار موجة انتقادات ضد الحزب الحاكم والرئيس رجب طيب إردوغان، حيث دانت معظم أحزاب المعارضة في البلاد تلك الخطوة، ولم يقتصر التنديد على حزبي «الشعب الجمهوري» و«الشعوب الديمقراطي»، بل امتد إلى حزبي رئيس الوزراء الأسبق أحمد داوود أوغلو ونائبه علي باباجان.

وكان محامي النائبة قال لقناة «العربية» إن «إدانتها وإسقاط الحصانة النيابية عنها، ومن ثم اعتقالها جرى وفقا لقراراتٍ سياسية لا قانونية»، منتقدا سلوك السلطات الأمنية في التعامل معها ومع رفيقها في حزب «الشعوب الديمقراطي»، موسى فارس أوغلاري، الذي اعتقل معها بعد رفع الحصانة النيابية عنه مع نائبٍ آخر عن حزب «الشعب الجمهوري» هو أنيس بربر.

وخلال الأشهر الماضية أسقط نظام أردوغان الحصانة النيابية عن عشرات من نواب حزب الشعوب الديمقراطي، بينهم رئيسه المشترك الأسبق صلاح الدين دميرتاش، ورئيسته المشتركة السابقة فيغان يوكسك داغ، بعد احتجازهما مع آخرين قبل ثلاث سنوات ونصف السنة.

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