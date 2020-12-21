الهند تعلق الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا حتى نهاية العام

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 ديسمبر 2020, 12:17 مساء
مسافرون في مطار بومباي بالهند. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الحكومة الهندية، الإثنين، أنها ستعلق كل الرحلات الجوية الآتية من بريطانيا حتى 31 ديسمبر بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس «كورونا»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقالت وزارة الطيران المدني في تغريدة: «نظرا إلى الوضع السائد في المملكة المتحدة، قررت حكومة الهند تعليق كل الرحلات القادمة من المملكة المتحدة إلى الهند حتى 31 ديسمبر 2020».

وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أمس الأحد، إن السلالة الجديدة من فيروس «كورونا» «خرجت عن السيطرة» لتبرير إعادة فرض الإغلاق في لندن وأجزاء من إنجلترا، وهي تدابير قال إنها قد تستمر حتى توزيع لقاح، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وصرح هانكوك لشبكة «سكاي نيوز» أنه «للأسف، السلالة الجديدة خارجة عن السيطرة. كان علينا استعادة السيطرة على الوضع، والطريقة الوحيدة للقيام بذلك كانت تقييد التواصل الاجتماعي. سيكون من الصعب جدا إبقاؤها تحت السيطرة إلى حين أن يتم توزيع لقاح».

كما قرّرت بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وإيرلندا والسعودية أمس الأحد تعليق الرحلات الجوية وإغلاق الحدود البرية والبحرية، لمدة أسبوع قابلة للتجديد، على خلفية ظهور سلالة جديدة من فيروس «كورونا المستجد».

بينما أعلن ناطق باسم حكومة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أمس الأحد، أن ألمانيا ستحد من عدد الرحلات مع بريطانيا وجنوب أفريقيا إثر ظهور سلالة جديدة من «كوفيد-19» في البلدين.

وأوضح الناطق في بيان أن قواعد محددة في هذا الصدد «يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها»، لافتا إلى أن برلين «تتواصل في هذا الملف مع شركائها الأوروبيين»، وفق «فرانس برس».

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