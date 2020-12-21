رواندا ترسل تعزيزات لقواتها في جمهورية أفريقيا الوسطى بعد هجوم متمردين

وزير الدفاع بجمهورية رواندا اللواء ألبرت موراسيرا. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الدفاع الرواندية ليل الأحد الإثنين أنها أرسلت تعزيزات لقواتها في جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث «استهدف المتمردون» بقيادة الرئيس السابق فرنسوا بوزيزيه، جنودها الذين يعملون بتفويض من الأمم المتحدة.

وقالت الوزارة في بيان إن «الحكومة الرواندية نشرت قوة حماية في جمهورية أفريقيا الوسطى في إطار اتفاق دفاعي ثنائي»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة جرت «ردا على استهداف وحدة قوات الدفاع الرواندية التابعة لقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام من قبل المتمردين المدعومين من فرانسوا بوزيزيه».

ولم تذكر وزارة الدفاع الرواندية أي تفاصيل عن عديد القوات أو مهمتهم أو تاريخ انتشارهم.