تركيا تجري تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في البحر المتوسط

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 ديسمبر 2020, 05:50 مساء
قوات البحرية التركية. (الإنترنت)

أجرت البحرية التركية، الأحد، تدريبات رماية بالذخيرة الحية في شرق البحر المتوسط،، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع التركية، وسط توتر مع اليونان بشأن التنقيب عن الغاز.

وأكدت وزارة الدفاع التركية على تويتر أن «عناصر من القوة البحرية نفذوا مناورات إطلاق نار في شرق المتوسط»، بدون أن تحدد المنطقة التي أجريت فيها هذه التدريبات. لكن الوزارة نشرت صورا تظهر فيها الطلقات والسفن التركية بوضوح، وفق «فرانس برس».

-  الرئيس التركي: اليونانيون هم من يتجنبون طاولة المفاوضات

وتأتي التدريبات العسكرية لأنقرة بعدما قرر الاتحاد الأوروبي في 10 ديسمبر فرض عقوبات على سلوك تركيا «غير القانوني والعدائي» في البحر المتوسط بازاء اليونان وقبرص. وأبلغ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الجمعة بأنه يريد فتح «صفحة جديدة» مع الاتحاد الأوروبي. وأكد إردوغان أن دور تركيا «بنّاء»، متهما اليونان برفض التفاوض.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وزير الصحة البريطاني يقول إن السلالة الجديدة من «كورونا» «خرجت عن السيطرة»
دولى
«ذي إيكونوميست»: ليبيا الثالثة بين 10 دول الأسرع نموا في العام 2021
ليبيا
30 دقيقة.. تشهد هدفين وصناعة ثالث وانفراد بقمة الهدافين لصلاح ضمن سباعية ليفربول
رياضة عالمية
بن صويد: 1971 شهد أول حوار بين الأهلي بنغازي والترجي
رياضة محلية
ميسي يعادل رقم بيليه التاريخي في ليلة سقوط برشلونة
رياضة عالمية
بريطانيا تعيد فرض الحجر المنزلي مع ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا
دولى
برنامج هذا المساء | «أسوأ حوار» في ليبيا
فيديو
برنامج المشهد | مليون رقم وطني مزور!
فيديو
جهود تونسية لإحباط تهريب التراث اليهودي من ليبيا إلى أوروبا
ثقافة وفن
قائمة ضحايا الهجوم الإلكتروني تطال 7 دول إلى جانب الولايات المتحدة
دولى
جريدة «الوسط»: ماذا لو فشلت خطة ستيفاني؟ سؤال يقلق الليبيين
ليبيا
البرغثي يطالب «الرئاسي» بتنفيذ الحكم القضائي وإعادته وزيرا للدفاع
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خبراء: توحيد سعر العملة الليبية يقضي على السوق السوداء لكنه يرفع الأسعار