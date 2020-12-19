مقتل 9 مرضى بكورونا في انفجار جهاز تنفس صناعي بمستشفى في تركيا

طاقم طبي تركي. (الإنترنت)

قتل تسعة أشخاص بعد انفجار جهاز تنفس صناعي في مستشفى يعالج به مصابون بفيروس كورونا جنوبي تركيا، بحسب مسؤولين.

وأدى الانفجار إلى اشتعال النيران في قسم العناية الفائقة في مستفى جامعة سانكو في مدينة غازي عنتاب، بحسب مكتب حاكم المدينة. وفارق أحد الضحايا التسعة الحياة أثناء نقله إلى مستشفى آخر، وفق «بي بي سي عربي».

وتتراوح أعمار الضحايا بين 56 و85 عاما، بحسب بيان للمستشفى. وباشرت الجهات المختصة التحقيق في أسباب الحادث.

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وسجلت تركيا حوالي مليوني إصابة وأكثر من 17 ألف حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، وفقا لجامعة جونز هوبكينز، في هذه الأثناء، نُقل مرضى آخرون، كانوا يرقدون في القسم نفسه، إلى مستشفيات قريبة، بحسب مكتب حاكم المدينة. وفي الشهر الماضي، شهدت رومانيا اندلاع حريق في مستشفى ، ما أدى إلى مقتل 10 مرضى بكوفيد-19.

وفي شهر أكتوبر جرى إجلاء 150 مريضا من مستشفى ميداني في منطقة تشيليابنسك في روسيا حين وقع انفجار في مخزن للأكسجين تسبب في حريق، بحسب وزارة الطوارئ في روسيا.