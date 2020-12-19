«نيويورك تايمز» تقر بأن تدوينتها الصوتية «الخلافة» بنيت على شهادة زور

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 ديسمبر 2020, 02:15 مساء
صورة لمقر جريدة «نيويورك تايمز» في نيويورك. (أرشيفية: أ ف ب)

أقرت جريدة «نيويورك تايمز» بأن تدوينتها الصوتية «بودكاست» بعنوان «الخلافة» التي تناولت تنظيم «داعش» وحققت لدى نشرها قبل عامين نجاحاً كبيراً، كانت إلى «حد كبير مبنية على شهادة زور»، مشيرة إلى أن الأمر ناجم عن «خلل».

وكانت التدوينة الصوتيةالمكوّنة من 12 حلقة نُشرت العام 2018، وهدفت إلى الغوص في قلب «داعش» مرتكزة بصورة أساسية على شهادة كندي ادعى أنه انضم إلى التنظيم العام 2016، وفي هذه التدوينة، روى الرجل الذي كان يتخذ اسما حركيا هو «أبو حذيفة» أنه نفّذ خلال وجوده في صفوف التنظيم عمليتي إعدام.

وحققت التدوينة الصوتية نسبة استماع كبيرة، ونالت عدداً من الجوائز المرموقة، من بينها جائزة «بيبادي»، إلاّ أن الشرطة الكندية أوقفت في سبتمبر الماضي، «أبو حذيفة» واسمه الحقيقي شهروز شودري ووجهت إليه تهمة ادعاء «نشاط إرهابي كاذب».  

وقال مدير تحرير «نيويورك تايمز» دين باكيه في مقابلة نشرت أمس الجمعة إن هذا التطور أثار لدى الجريدة المرموقة احتمال أن تكون تعرضت لـ«الخداع»، موضحا: أن الجريدة «بادرت عندها إلى إجراء تحقيق داخلي ولم تجد أي دليل يثبت الرواية التي استندت إليها في ندوينتها الصوتية»، وتابع قائلاً: «كل هذا جعلني أقتنع بأننا لم نعد نستطيع أن نثق بهذه الرواية».

ومع ذلك، اختارت جريدة «نيويورك تايمز» عدم حذف التدوينة الصوتية، بل آثرت إضافة كلمات «تصحيحية» إليها، بهدف توضيح السياق اللازم للمستمعين، كذلك أضيفت حلقة جديدة إلى الـ«بودكاست»، عاد فيها دين باكيه إلى المسألة بالتفصيل موضحاً أن الجريدة أقرت بذنبها، مبرراً إياها بـ«خلل مؤسسي».

وأشار مدير التحرير إلى أن جريدة «نيويورك تايمز» لن تتخذ أي عقوبة في حق صحفيتها المتخصصة في قضايا الإرهاب روكميني كاليماتشي التي أدارت مشروع تدوينة «الخلافة» لكنه أعلن أن كاليماتشي التي لم يعد توقيعها يظهر على صفحات الجريدة منذ بدء الجدل، ستنقل إلى قسم آخر.

وتكتسب هذه القضية أهمية بالنسبة إلى جريدة «نيويورك تايمز» نظراً إلى كونها استثمرت بكثافة في مدونتها الصوتية منذ مطلع العام 2017 وإطلاق برنامجها الرائد «ذا ديلي»، ومن أبرز خطوات المجموعة في هذا السياق استحواذها في نهاية يوليو الفائت على «سيرييل برودشنز» التي حققت العام 2014 أول نجاح كبير في عصر الـ«بودكاست» من خلال «سيرييل» الذي جرى تنزيله أكثر من 600 مليون مرة.

وتعتبر «نيويورك تايمز» أن المدونات الصونية الآخذة في الازدهار تشكل مصدر دخل، ولا سيما من خلال استقطاب الإعلانات وزيادة عدد المشتركين عبر الإنترنت، وخصوصاً من فئة الشباب.

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