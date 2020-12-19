ثلاثة قتلى في تفجير نفذته «مراهقة انتحارية» شمال شرق نيجيريا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 ديسمبر 2020, 01:36 مساء

قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخران بجروح بالغة السبت في تفجير نفذته «مراهقة انتحارية» مساء الجمعة في شمال شرق نيجيريا حيث كثفت جماعة «بوكو حرام» أخيراً هجماتها، وفق ما أفادت مصادر أمنية وإنسانية لوكالة «فرانس برس».

وقال العامل في المجال الإنساني أبوبكر محمد لـ«فرانس برس» بعد الهجوم الانتحاري الذي وقع في مدينة كوندوغا على بعد 38 كيلومتراً من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو، «نقلنا ثلاث جثث وشخصين مصابين بجروح بالغة».

وأكد المسؤول في ميليشيا موالية للحكومة إبراهيم ليمان الحصيلة، مشيراً إلى أن المراهقة البالغة 17 عاماً فجرت نفسها وسط مجموعة رجال كانوا متجمعين قرب منزل زعيم محلي.

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