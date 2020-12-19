إعلان حالة «الكارثة الوطنية» في جزر فيجي

مواطن يسير في قرية ضربها إعصار «ياسا» بجزر فيجي. (أ ف ب)

أعلنت حالة «الكارثة الوطنية»، السبت، في جزر فيجي الواقعة جنوب المحيط الهادئ لمدة ثلاثين يوما، بعد أن دمر الإعصار «ياسا» قرى بأكملها، حيث قدرت السلطات قيمة الخسائر التي تسبب بها بمئات ملايين الدولارات، بينما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى أربعة قتلى.

وكشفت طائرة استطلاع، السبت، الدمار الهائل الذي طال أغلب القرى، بينما تبذل فرق الإنقاذ جهودا شاقة لتأمين الغذاء والملابس لسكان أكثر المناطق تضررا، وضرب الإعصار الشديد فانوا ليفو ثاني أكبر جزيرة في فيجي في وقت متأخر من الخميس مسببا دمارا كبيرا، ومن 24 ألف شخص أخلوا منازلهم في ذروة العاصفة، ما زال 16113 غير قادرين على العودة إلى بيوتهم، وحلقت طائرة استطلاع تابعة لسلاح الجو النيوزيلندي فوق المنطقة، السبت، لتقييم حجم الأضرار بينما تحدثت معلومات عن تدمير كامل لمنازل ومحاصيل وقطعان ماشية بأكملها، ودمر الإعصار أيضا مدارس وتسبب بحدوث فيضانات وانهيارات أرضية على نطاق واسع.

وصرح مدير عمليات الصليب الأحمر الفيجي ماسيو نوكيلفو لوكالة «فرانس برس» أن «العاصفة دمرت قرى بالكامل ولم يعد سكان القرى يملكون سوى الملابس التي تغطي أجسادهم». وأضاف «نؤمن لهم ملاجئ موقتة وأدوات وملابس جافة».

وتابع أن «المنطقة الأكثر تضررا تقع في ثاني أكبر جزيرة فانوا ليفو لكننا لم نتلق أي معلومات من مجموعة جزر لاو على الجانب الشرقي»، وجرى تجهيز أكثر من عشرة آلاف طرد غذائي للتوزيع الأحد، وضعف ياسا بعد ابتعاده عن فيجي متوجها نحو تونغا.

ومنذ ذلك الحين انحرف في مساره جنوبا بعيدا عن الجزر على الرغم من استمرار التحذير من هطول أمطار غزيرة وفيضانات مفاجئة في أجزاء من تونغا.

وقال المكتب الوطني لإدارة الكوارث في بيان إن أكثر من 93 ألف شخص تضرروا وقد ترتفع حصيلة الضحايا عند عودة الاتصالات إلى المناطق المتضررة بشدة. وقطعت الاتصالات مع مجموعة جزر لاو الشرقية خلال الإعصار ولم يعرف حجم الأضرار هناك، وقالت مديرة المكتب، فاسيتي سوكي، إن تقييم حجم الأضرار الكامل سيستغرق أياما لكن «نتوقع أن تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات»، وأضافت أن السلطات ستركز على ترميم البنية التحتية الحيوية وإعادة التواصل مع المناطق المتضررة بشدة والحفاظ على السلامة العامة.

وأكدت السلطات وفاة رجل يبلغ من العمر 45 عاما وطفل رضيع في شهره الثالث بعد مرور الإعصار الجمعة. وقالت سوكي إنه تم العثور على جثتي شخصين آخرين منذ ذلك الحين، إحداهما لرجل في السبعين من العمر كان داخل منزله عندما تحطم السقف وسقطت الأخشاب على رأسه.