ضوء أخضر أميركي للقاح «موديرنا» المضاد لـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 ديسمبر 2020, 09:18 صباحا
لقاح فيروس «كورونا» الخاص بشركة «موديرنا». (أرشيفية: رويترز)

أعطت الولايات المتحدة، الجمعة، الضوء الأخضر لاستخدام لقاح شركة «موديرنا» بشكل طارئ ضدّ كوفيد-19، على ما أعلنت إدارة الغذاء والدواء.

وبذلك، يُصبح لقاح موديرنا ثاني لقاح تتمّ الموافقة عليه في الولايات المتحدة بعد لقاح «فايزر- بايونتيك»، على أن يُستخدم في إطار حملة التلقيح الضخمة التي بدأت، الإثنين، في البلاد، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال رئيس إدارة الغذاء والدواء ستيفن هان إنّه «مع توافر لقاحَين الآن للوقاية من كوفيد-19، تكون إدارة الغذاء والدواء الأميركيّة قد اتّخذت خطوة أخرى حاسمة في مكافحة هذه الجائحة».

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