افتتاح المرصد الأفريقي للهجرة في الرباط

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 ديسمبر 2020, 11:49 مساء
مراسم افتتاح المرصد الأفريقي للهجرة في الرباط، الجمعة 17 ديسمبر 2020. (الإنترنت)

افتتح في العاصمة المغربية الرباط، أمس الجمعة، المرصد الأفريقي للهجرة، وهو منصة بحثية أطلقها الاتحاد الإفريقي لصياغة حوكمة أفضل للهجرة في القارة، بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين، بحسب «فرانس برس».

وقال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، خلال الحفل الذي أقيم بحضور مفوضة الاتحاد الإفريقي للشؤون الاجتماعية، أميرة الفاضل «اليوم ستتمتع أفريقيا بمعطياتها ...وهذا سيؤدي إلى تكذيب مجموعة من الأساطير» حول الهجرة.

وأوضحت «فرانس برس» أن مهمة هذا المرصد «ستتمثل في جمع البيانات وتحليلها وتبادلها من خلال نظام مترابط يربط بين البلدان الأفريقية لتحسين سياسات الهجرة التي تكون غير فعالة في الغالب بسبب نقص هذه البيانات»، وفقًا لملف العرض المقدم خلال الحفل.

وقالت مفوضة الاتحاد الإفريقي للشؤون الاجتماعية، أميرة الفاضل من جانبها إن الهدف من المرصد هو «توفير بيانات متوازنة تتكيف مع احتياجات إفريقيا في مجال الهجرة».

واعتبر بوريطة افتتاح المرصد الأفريقي للهجرة بمثابة «رسالة قوية إلى المجتمع الدولي بشأن تصميم المغرب وأفريقيا على تأسيس إدارة أفضل للهجرة على مستوى القارة»، مضيفا أنه سيؤدي بالتالي دورًا في إزالة كل الأوهام المتصلة بقضايا الهجرة، معرباً عن أسفه من تحول الموضوع إلى «معادلة سياسية».

وأشارت «فرانس برس» إلى أن الهجرة في أفريقيا تجري بشكل أساسي بين البلدان الأفريقية إذ يبقى 80% من المهاجرين من البلدان الأفريقية في القارة ويصل 12% فقط منهم إلى أوروبا، ويغادر البعض الآخر إلى وجهات أخرى، وفقًا للأرقام الصادرة في عام 2018 في الرباط.

وتأتي جنوب أفريقيا في مقدمة الوجهات الأفريقية مع 3,1 ملايين شخص، تليها ساحل العاج (2,1 مليون) ونيجيريا (1,9 مليون)، بحسب «فرانس برس».

وأعلن عن إطلاق المرصد الأفريقي للهجرة في ديسمبر 2018 في مراكش، على هامش اعتماد ميثاق الأمم المتحدة العالمي للهجرة. فيما يخطط الاتحاد الأفريقي لفتح هيئتين أخريين مخصصتين للهجرة وهما مركز للدراسات والأبحاث في باماكو ومركز عملياتي في الخرطوم، وفقًا لأميرة الفاضل.

وأصبح ضبط حركات الهجرة، ولا سيما من القارة الإفريقية، مصدر قلق كبير للاتحاد الأوروبي بعد أن تدفق إليه أكثر من مليون مهاجر في عام 2015. ومنذ ذلك الحين، أدى تشديد التدقيق على الحدود في الاتحاد الأوروبي إلى انخفاض حاد في عمليات الدخول غير النظامية (-92% في عام 2019 مقارنة بذروة عام 2015 و-14% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019) وفقًا لوكالة «فرونتكس» الأوروبية.

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