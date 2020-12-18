ترامب يتحدث إلى ماكرون ويتمنى له «الشفاء العاجل»

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (يمين) في لقاء سابق مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس دونالد ترامب، تحدث أمس الخميس، مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وتمنى له «الشفاء العاجل» من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال الناطق باسم البيت الأبيض، جود ديري في تغريدة إن «الرئيس ترامب تمنى للرئيس ماكرون الشفاء العاجل واستئناف جميع مهامه بسرعة»، وفق ما نقلته «فرانس برس».

ودخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حجر صحي منذ أمس الخميس ولمدة سبعة أيام، بعدما أثبت فحص فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» أُجري له إصابته بالفيروس، وفق ما أعلن قصر الإليزيه.

وفي فيديو مدته ثلاث دقائق وصور عبر هاتف ذكي، قال ماكرون الجمعة إنه لا يزال يعاني من نفس عوارض «الإرهاق والصداع والسعال الجاف».

وأضاف «تباطأ نشاطي قليلا، لكني أواصل العمل على الملفات ذات الأولوية» على غرار الأزمة الصحية والمفاوضات حول اتفاق لما بعد «بريكست».

وأصيب ترامب بالفيروس في بداية أكتوبر وأودع في المستشفى لثلاثة أيام في خضم الحملة للانتخابات الرئاسية التي انهزم فيها أمام المرشح الديموقراطي جو بايدن.