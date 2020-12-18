مايك بنس يتلقى لقاح «كورونا» في بث مباشر

نائب الرئيس الأميركي مايك بنس يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، 18 ديسمبر 2020. (أ ف ب)

تلقى نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الجمعة، اللقاح المضاد لفيروس «كورونا المستجد»، الذي طورته شركتا «فايزر- بايونتيك» خلال بث تلفزيوني مباشر في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة للترخيص للقاح ثان.

وقال بنس: «أنا سعيد لتلقي لقاح آمن وفاعل». وكلف بنس في الأشهر الأخيرة تنسيق جهود مكافحة الجائحة من البيت الأبيض. وتلقى اللقاح فيما وضع قادة دول اوروبية عدة أنفسهم في الحجر بعد مخالطتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المصاب بالفيروس، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي حين لم يعلن بعد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي أصيب بالفيروس في وقت سابق، متى سيتلقّى هذا اللقاح، قال الرئيس المنتخب جو بايدن إنّه سيفعل ذلك قريبا، وكذلك فعل الرئيس السابق باراك أوباما.

ويعتبر خبراء الأوبئة أنّه يجب تلقيح أكثر من 70% من سكّان دولة ما لوقف تفشّي الفيروس فيها. وتعني هذه النسبة أن 230 مليون شخص في الولايات المتحدة يجب أن يتم تحصينهم ضد الفيروس.