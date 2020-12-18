3249 حالة وفاة بـ«كورونا» في أميركا خلال 24 ساعة

أميركيون يخضعون داخل سياراتهم لفحص مجاني لكوفيد-19 في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو، 19 نوفمبر 2020. (أ ف ب)

سجّلت الولايات المتّحدة الخميس وفاة أكثر من 3200 شخص وإصابة حوالى 250 ألفا آخرين بفيروس «كورونا المستجدّ» خلال 24 ساعة، حسب بيانات نشرتها جامعة «جونز هوبكنز».

وأظهرت بيانات الجامعة، التي تُعتبر مرجعا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، أنّ الولايات المتحدة سجّلت 247 ألفا و544 إصابة جديدة بالفيروس، إضافة إلى 3249 وفاة جراء الوباء، حسب وكالة «فرانس برس».

وهذه المرة الرابعة في غضون عشرة أيام التي تتجاوز فيها حصيلة الوفيات اليومية بكوفيد-19 في الولايات المتحدة عتبة الـ3000 حالة وفاة.

وتواصل أعداد الإصابات اليومية الجديدة بالوباء تحطيم الأرقام القياسية في الولايات المتّحدة، كما يُواصل عدد مرضى كوفيد-19 الذين يتمّ إدخالهم إلى المستشفيات الارتفاع. وهناك حاليا أكثر من 114 ألف مريض بكوفيد-19 في المستشفيات، حسب بيانات تحدّثها باستمرار وزارة الصحة الأميركية.

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وتوقعت السلطات الصحّية هذه الزيادة بعد التنقّلات التي قام بها ملايين الأميركيّين للاحتفال بعيد الشكر في 26 نوفمبر برّغم الدّعوات التي وُجّهت إليهم لملازمة منازلهم.

تفشي الوباء غرب أميركا

ويتحسن الوضع الوبائي في الغرب الأوسط حيث تنخفض أعداد الإصابات اليومية الجديدة وأعداد الحالات الاستشفائية، فإنّ الوباء يتفشّى بوتيرة متسارعة في غرب البلاد وشمالها الشرقي، وفق "كوفيد تراكينغ بروجكت" الذي يتتبّع يومياً البيانات عبر البلاد.

وأصيب أكثر من 17 مليون شخص بفيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة منذ بدء تفشّي الوباء. لكنّ الحصيلة الفعلية قد تكون أكبر بسبب عدم إجراء فحوص على نطاق واسع في المرحلة الأولى.

وبدأت الولايات المتحدة، الإثنين، حملة تلقيح واسعة النطاق ترمي في مرحلة أولى إلى تلقيح 20 مليون شخص خلال ديسمبر الجاري.

وهذه الحملة التي ستكون الأكبر من نوعها في تاريخ الولايات المتّحدة تستهدف في مرحلتها الأولى تحصين مقدّمي الرّعاية الصحية، الأكثر تعرّضا لخطر الإصابة بالفيروس، وعددهم حوالى 21 مليون شخص، ونزلاء دور رعاية المسنّين، وعددهم حوالى ثلاثة ملايين شخص.

وتهدف الحملة إلى تطعيم 100 مليون شخص بحلول الربيع وكلّ سكّان الولايات المتّحدة بحلول الصيف، لكنّ الأمور ستعتمد كثيرا على ثقة الأميركيين باللقاح. ووفقاً لخبراء الأوبئة لا بدّ من تطعيم أكثر من 70% من الناس لوقف تفشّي الوباء.

والخميس، أوصت لجنة خبراء استشاريين أميركيين بمنح ترخيص طارئ للقاح شركة «موديرنا» المضادّ لكوفيد-19، في خطوة تمهّد الطريق أمام بدء عملية توزيع ستة ملايين جرعة من هذا اللقاح اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع.