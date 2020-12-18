بومبيو يسعى للتهدئة مع تركيا بعد العقوبات الأميركية عليها

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 ديسمبر 2020, 08:19 صباحا
وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، (أرشيفية: الإنترنت)

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لنظيره التركي مولود تشاوش أوغلو أنّ العقوبات التي فرضتها واشنطن على أنقرة بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس - 400»، لا تهدف لإضعاف قدراتها الدفاعية، وذلك في محاولة لتهدئة الأجواء بين البلدين.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية كيل براون إنّ بومبيو شدّد خلال محادثة مع تشاوش أوغلو هذا الأسبوع على أنّ الهدف من العقوبات «هو منع روسيا من الحصول على قدر كبير من العوائد والوصول والتأثير» على أنظمة الدفاع التركية، حسب وكالة «فرانس برس».

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وأضاف في بيان أنّ العقوبات الأميركية «لا تهدف إلى إضعاف القدرات العسكرية أو مستوى الاستعداد القتالي لتركيا أو لأي حليف أو شريك آخر للولايات المتحدة».

كما دعا بومبيو تركيا إلى «حل مشكلة منظومة إس - 400 بما ينسجم وعقود من التعاون الدفاعي بين بلدينا، والعودة إلى التزاماتها بصفتها عضواً في حلف شمال الأطلسي لجهة شراء أسلحة تتوافق مع أسلحة حلف شمال الأطلسي».

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