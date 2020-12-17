إطلاق سراح التلاميذ المختطفين في نيجيريا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 ديسمبر 2020, 11:07 مساء
الرئيس النيجيري محمد بخاري، (أرشيفية: الإنترنت)

 أعلن مساعد للرئيس النيجيري أن التلاميذ الذين اختطفوا في شمال غرب نيجيريا قد أطلق سراحهم الخميس، دون أن يحدد عدد المفرج عنهم. 

وقال بشير أحمد المساعد الشخصي للرئيس النيجيري محمدو بخاري على «تويتر» إن «التلاميذ المختطفين من مدرسة العلوم المتوسطة الحكومية كنكارا تم انقاذهم، وقد أكدت حكومة ولاية كاتسينا هذه الأنباء». لكن مصدرا أمنيا أبلغ وكالة «فرانس برس» أن بعض الفتيان لا يزالون في ايدي خاطفيهم.

وقال الناطق باسم حاكم الولاية أمينو بيلو ماساري، إن الجيش النيجيري أنقذ في ساعة متأخرة من مساء الخميس، 344 منهم تم إحضارهم إلى عاصمة الولاية. وأضاف لاباران أن جماعة بوكو حرام ليست متورطة، لكن تم اختطاف الصبية على أيدي قطاع طرق تنكروا في زي الجماعة الإسلامية الإرهابية.

وكان بعض الأطفال المختطفين قد خاطبوا الحكومة النيجيرية في مقطع فيديو نُشر في وقت سابق الخميس، يحمل شعار بوكو حرام. وفي مقطع الفيديو، يبدو أن صبيًا يرتدي قميصًا أبيض قد أقنعه شخص ما خارج الكاميرا لتقديم المطالب نيابة عن الخاطفين. ويطلب من الحكومة النيجيرية إغلاق المدارس التي تدرس "التعليم الغربي"، ويقول إن القوات الحكومية المُرسلة للبحث عن الأولاد يجب أن تنسحب، وفق شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية.

ويظهر في الفيديو عشرات الأطفال تحت شجرة ويبدو عليهم التعب. الصوت في الفيديو يدعي أنه أبو بكر شيكاو، زعيم أحد فصائل بوكو حرام.

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