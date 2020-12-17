المفوضية الأوروبية: تجاوز الخلافات مع لندن سيكون «صعبًا للغاية»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 ديسمبر 2020, 10:33 مساء
رئيسة للمفوضية الاوروبية أورسولا فوندير ليين في برلين، يونيو 2019. (أ ف ب)

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، مساء الخميس إن تجاوز الخلافات بين لندن والاتحاد الأوروبي في مفاوضات ما بعد بريكست سيكون «صعبا للغاية»، بعد محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وكتبت فون دير لايين في تغريدة على تويتر: «قمنا أنا وبوريس جونسون بتقييم المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. ورحبنا بإحراز تقدم كبير في العديد من القضايا. ومع ذلك، لا تزال هناك اختلافات كبيرة، ولا سيما بشأن الصيد. سيكون تجاوزها صعبا للغاية. المفاوضات ستستمر غدا (الجمعة)»، حسب وكالة «فرانس برس».

بدورها، رجحت المملكة المتحدة، الخميس، فشل محادثاتها التجارية لما بعد بريكست مع الاتحاد الأوروبي في غياب تنازلات كبيرة تقدمها بروكسل، واعتبرت خصوصا الموقف الأوروبي بشأن حقوق الصيد «غير معقول».

وقال ناطق باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون في بيان إثر مكالمة هاتفية مع دير لايين إن «الوقت المتاح قصير للغاية، ويبدو الآن من المرجح جداً أنه لن يمكن التوصل إلى اتفاق من دون تغيير كبير في موقف الاتحاد الأوروبي».

 

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