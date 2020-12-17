وزير ألماني: «مؤشرات تحرك» من جانب البريطانيين في مباحثات ما بعد «بريكست»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 ديسمبر 2020, 07:28 مساء
علم بريطانيا وعلم الاتحاد الأوروبي في وسط لندن. (أرشيفية: أ ف ب)

 قال مصدر في وزارة الخارجية الألمانية إن ثمة «مؤشرات تحرك» من جانب البريطانيين في مباحثات ما بعد «بريكست»، محذرا في الوقت نفسه من أن الوقت ينفد. 

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المصدر تأكيده «نرى مؤشرات تحرك من الجانب البريطاني أيضا. لكن المشكلة الفعلية تكمن في نفاد الوقت سريعا أمام المصادقة» على أي اتفاق محتمل.

وغادرت بريطانيا رسميا الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير لكنها ملزمة بغالبية القواعد والأنظمة المرعية الإجراء فيه حتى 31 الشهر الحالي فيما يحاول الطرفان الاتفاق على شروط علاقاتهما التجارية بعد ذلك.

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