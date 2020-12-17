إصابة ماكرون بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 ديسمبر 2020, 12:10 مساء
إيمانويل ماكرون في زيارة لمصنع لمجموعة المنتجات الصيدلانية سيكنز بفيلنوف-لا-غارين-باريس (أ ف ب)

أثبت فحص «كوفيد-19» أُجري للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إصابته بفيروس «كورونا المستجد»، الخميس، وسيخضع للعزل لمدة سبعة أيام، وفق ما أعلن قصر الإليزيه.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان، إن فحوص الكشف عن «كوفيد-19» «أُجريت بعد ظهور أول العوارض»، لافتة إلى أن الرئيس سيخضع «للعزل لمدة سبعة أيام»، لكنه «سيواصل عمله وأنشطته عن بعد»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأكد الإليزيه إلغاء زيارته إلى لبنان التي كانت مقررة، الثلاثاء والأربعاء. وكان يُفترض أن يمضي عشية عيد الميلاد مع عسكريين فرنسيين من قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان «يونيفيل»، وأن يلتقي من جديد المسؤولين اللبنانيين.

ووضع رئيس الحكومة الفرنسية جان كاستيكس نفسه «في العزل» باعتباره «مخالطا» لماكرون، «رغم أنه لا يعاني من أي عوارض للمرض»، وفق ما أعلن مكتبه الإعلامي. وبالتالي لن يتوجه كاستيكس إلى مجلس الشيوخ، الخميس، لتقديم  استراتيجية التلقيح الحكومية، مثل ما فعل في اليوم السابق في الجمعية الوطنية، وطلب من رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشي أن يعتذر لغيابه.

وكذلك وضع رئيس الجمعية الوطنية ريشار فيران، نفسه في العزل بسبب مخالطته الرئيس، وفق بيان صادر عن رئاسة البرلمان.

وأوضحت الرئاسة أن السيّدة الأولى بريجيت «لا تعاني من أي عوارض»، وجاءت نتيجة فحصها سلبية، الثلاثاء، قبل أن تقوم بزيارة إلى قسم الأطفال في مستشفى سان لويس في باريس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الإعلان عن أول محطة فحص لفيروس «كورونا» تعمل بشكل آلي
دولى
أميركا تسجل أعلى حصيلة يومية من الإصابات والوفيات بـ«كورونا»
دولى
إنييستا يغيب لفترة طويلة عن الملاعب بعد خضوعه لعملية جراحية
رياضة عالمية
رونالدو يهدر ركلة جزاء في تعادل يوفنتوس وأتلانتا بالدوري الإيطالي
رياضة عالمية
النيابة العامة الفرنسية تطلب الموافقة على ترحيل صهر بن علي إلى تونس
دولى
تحطم مروحية عسكرية في الجزائر ومصرع طاقمها «فيديو»
عربى
المعارضة الصومالية تحث تركيا على عدم إرسال أسلحة إلى وحدة بالشرطة
دولى
بعد نداء ليبيا.. «كاف»: 21 مدربا مهددون بالاستبعاد من مقاعد القيادة في دوري ...
رياضة محلية
الطوباشي لـ«بوابة الوسط»: هناك خلل في الرياضة الليبية ولابد من وضع معايير
رياضة محلية
«الصحة العالمية» تحذّر من «خطر كبير» لموجة وبائية ثانية في أوروبا مطلع 2021
دولى
«المركزي» يوحد سعر العملة الليبية بـ4.48 للدولار ابتداء من 3 يناير
ليبيا
العملات الدولية تتراجع أمام الدينار في السوق الموازية
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هؤلاء يجب نقلهم إلى المستشفى حتى لو كانت أعراض «كورونا» بسيطة