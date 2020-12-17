البيت الأبيض: نائب ترامب يتلقى اللقاح المضادّ لـ«كورونا» الجمعة «أمام الملأ»

نائب الرئيس الأميركي مايك بنس يلقي كلمة في بالتيمور، 26 أغسطس 2016، (ا ف ب)

أعلن البيت الأبيض أنّ نائب الرئيس الأميركي مايك بنس سيتلقّى يوم الجمعة المقبل، لقاح «فايزر - بايونتيك» المضادّ لفيروس كورونا المستجد، أمام الملأ، وذلك بعد أن بدأت الولايات المتّحدة الإثنين حملة تطعيم واسعة النطاق لوقف تفشّي هذه الجائحة.

وقالت الرئاسة الأميركية إنّ بنس وزوجته كارين «سيتلقّيان اللّقاح أمام الملأ لتعزيز ثقة الأميركيين باللقاح، والتأكيد على سلامته وفعاليّته»، حسب بيان مقتضب نشر أمس الأربعاء، ونقلته وكالة «فرانس برس».

ومن المقرّر أن يتلقّى بنس وزوجته اللقاح في البيت الأبيض، في حدث يأتي بعد بضعة أيام من انطلاق برنامج تطعيم شامل في الولايات المتّحدة، يهدف إلى وقف تفشي جائحة أودت حتى اليوم بحياة أكثر من 300 ألف شخص في هذا البلد.

وفي حين لم يعلن بعد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي أصيب بالفيروس في وقت سابق، متى سيتلقّى هذا اللقاح، قال الرئيس المنتخب جو بايدن إنّه سيفعل ذلك قريبا، وكذلك فعل الرئيس السابق باراك أوباما.