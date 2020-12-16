السجن لمدد تتراوح بين أربع سنوات والمؤبد للمدانين في الاعتداء على «شارلي إيبدو»

عناصر الشرطة الفرنسية قرب مقر مجلة «شارلي إيبدو» بباريس. 25 سبتمبر 2020 (الإنترنت)

أصدرت محكمة الجنايات الخاصة في باريس، الأربعاء، أحكاما بالسجن تتراوح بين أربع سنوات والمؤبد، للمدانين في الاعتداءات على منطقة باريس، واستهدفت مجلة «شارلي إيبدو» الساخرة في يناير 2015.

وقضت بالسجن 30 عاما للمتهم الرئيسي علي رضا بولات بعد إدانته بتهمة «التواطؤ» في الجرائم الإرهابية التي نفذها الشقيقان سعيد وشريف كواشي وأميدي كوليبالي، واستهدفت مجلة «شارلي إيبدو» الساخرة ومتجرا يهوديا. وحكمت على حياة بومدين رفيقة أميدي كوليبالي المتوارية، بالعقوبة نفسها، لدورها في التحضير للاعتداءين، وفق «فرانس برس».