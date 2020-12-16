السيسي وبن زايد يبحثان ملفات الأزمة السورية واليمنية والليبية وأمن البحر الأحمر

جانب من لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد. (الإنترنت)

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الأربعاء ولى عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بقصر الاتحادية.

وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية إن اللقاء تطرق إلى عدد من أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، كسورية واليمن وليبيا والقضية الفلسطينية وكذلك أمن البحر الأحمر، حيث عكست المناقشات تفاهما متبادلا على مواصلة بذل الجهود المشتركة للتصدي للمخاطر التي تهدد أمن واستقرار مجتمعات المنطقة، من قبل تدخلات خارجية تهدف لخدمة أجندات لأطراف لا تريد الخير لدول وشعوب المنطقة، وشدد الرئيس المصري في هذا الإطار على التزام بلاده بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج كامتداد للأمن القومي المصري، ورفض أية ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره.

مكافحة فيروس « كورونا المستجد »

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، ذكر الناطق الرسمي أن اللقاء تناول «التباحث حول سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، وتدشين المزيد من المشروعات المشتركة في ضوء ما يتوافر لدى الجانبين من فرص استثمارية واعدة، فضلا عن الاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التكامل بينهما».

كما ناقش الجانبان التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، حيث رحب الرئيس المصري بانضمام الإمارات لمنتدى غاز شرق المتوسط كمراقب بجانب الدول الأعضاء المؤسسين، لتحقيق أهمية القيمة المضافة التي ستسهم بها الإمارات في نشاط المنتدى لخدمة المصالح الاستراتيجية وتعزيز التعاون والشراكة بين دول المنتدى.

كما تم التباحث بشأن جهود التعاون المشترك لمكافحة فيروس «كورونا المستجد»، حيث أعرب السيسي عن خالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات على تعاونها وما قدمته لمصر في هذا الإطار، وتم التوافق على استمرار التنسيق في هذا الصدد بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين.

وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية إن ولي العهد الإماراتي أكد «أهمية استمرار التنسيق والتشاور المكثف وتبادل وجهات النظر بين مصر والإمارات للتصدي لما تواجهه الأمة العربية من تحديات وأزمات، والوقوف أمام التدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية على نحو يستهدف زعزعة أمن المنطقة وشعوبها، مشيدًا في هذا الإطار بدور مصر المحوري والراسخ كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة».

الرئيس السيسي يستقبل بن زايد. (الإنترنت)