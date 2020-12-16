رئيسة المفوضية الأوروبية: حل قضية صيد السمك مع بريطانيا ما زال معقداً للغاية والأيام المقبلة حاسمة لما بعد بريكست

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 ديسمبر 2020, 01:37 مساء
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين. (أ ف ب).

اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء، أن الأيام «المقبلة ستكون حاسمة» للتوصل إلى اتفاق حول العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد «بريكست»، مشيرة إلى أن حل قضية صيد السمك «ما زال معقداً للغاية»، وذلك قبل أسبوعين من الموعد النهائي للانفصال بين لندن والاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر، الجاري.

وقالت فون دير لايين أمام البرلمان الأوروبي: «أحياناً نشعر بأننا لن نتمكن من إيجاد حل لمشكلة الصيد، لكننا حققنا تقدما حول الملفين الآخرين الشائكين في المفاوضات، ونحن نرى وجود طريق نحو اتفاق، ضيق جداً لكنه موجود»، وفقًا لـ«يورونيوز».

وحول شروط المنافسة العادلة، أشارت رئيسة المفوضية إلى وجود حل وسط حول «آلية قوية لعدم تراجع المعايير بين الأوروبيين والبريطانيين في المجالات البيئية والاجتماعية والمالية، وهي خطوة كبيرة إلى الأمام»، لكن تبقى الصعوبة في إيجاد حل حتى لا تتباين هذه المعايير في المستقبل كما أوضحت، لأن الاتحاد الأوروبي يرفض رؤية اقتصاد غير منظم على أبوابه، مما قد يؤدي إلى إغراق الأسواق على حساب شركات القارة.

وبخصوص إدارة الاتفاق لإفساح المجال أمام تسوية خلافات، أعلنت فون دير لايين أيضاً أن هذه المسألة «جرى حلها إلى حد كبير»، وسوف تخرج بريطانيا التي انسحبت رسمياً من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الماضي، بشكل نهائي من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي في 31 ديسمبر الجاري.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري فإن التبادلات مع الاتحاد الأوروبي ستحصل بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، على أساس رسوم جمركية وحصص.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

500 مشارك في مهرجان سلام ليبيا بطرابلس
رياضة محلية
بعد مشاجرة على فتاة.. يقتل شقيقه ويدعي أنه انتحر
ليبيا
الحكومة المالطية تعرض على الشباب الليبي «أفضل سلاح» لبناء بلدهم
ليبيا
نص كلمة وليامز لأعضاء ملتقى الحوار السياسي خلال اجتماع اليوم
ليبيا
وليامز: العملية السياسية مستمرة ولا مجال لتمييع الاستحقاقات المتوافق عليها ...
ليبيا
«تعليم الموقتة» تعلن نسبة النجاح في الدور الثاني للتعليم الأساسي والثانوي
ليبيا
إبراهيموفيتش: ميلان عليه التحلي بالشجاعة للفوز بلقب الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
صرف الدفعة الثانية من تعويضات المتضررين خلال أحداث ثورة فبراير في زليتن
ليبيا
«طباخ بوتين» يطلب استبعاده من قائمة العقوبات الأوروبية بشأن ليبيا
ليبيا
فك شفرة رسالة من سفاح عمرها 50 عاما
منوعات
«تعويم الدينار».. قضية جدلية قد تفجرها الجولة الجديدة من المسار الاقتصادي بجنيف
ليبيا
خبير اقتصادي يوضح سلبيات تخفيض سعر صرف الدينار
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد صحية مدهشة لشرب الماء ساخنا