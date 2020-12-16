القضاء الفرنسي يصدر أحكامه على 14 متهما قدموا دعما لمخططي هجمات 2015

عناصر الشرطة الفرنسية قرب مقر جريدة «شارلي إبيدو» بباريس. (أرشيفية: الإنترنت)

يصدر القضاء الفرنسي، اليوم الأربعاء، أحكامه على 14 متهماً قدموا على ما يبدو دعماً لمخططي هجمات 2015 ضد جريدة «شارلي إيبدو» الساخرة ومحل لبيع الأطعمة اليهودية، وذلك بعد جلسات استمرت ثلاثة أشهر، وستعلن محكمة الجنايات الخاصة في باريس حكمها عند الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش في هذه المحاكمة التي تتعلق بثلاثة أيام من الرعب هزت فرنسا في يناير 2015.

وقُتل في الهجمات 17 شخصاً هم 11 في جريدة «شارلي إيبدو» في السابع من يناير، وأربعة في سوبرماركت لبيع الأطعمة اليهودية في التاسع من يناير، واثنان من الرجال سقطا على هامش هذه الهجمات، وطلب الاتهام أحكاماً قاسية «تتناسب مع الخطورة الشديدة للوقائع»، يمكن أن تصل إلى السجن المؤبد، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

من جهته حض الدفاعُ المحكمةَ على تجنب التعويض «بأي ثمن» عن غياب الأخوين سعيد وشريف كواشي وأميدي كوليبالي. لكن ممثلي الادعاء أكدوا أن هؤلاء «الإرهابيين الثلاثة الذين قُتلوا برصاص قوات الأمن» في التاسع من يناير 2015 كانوا «لا شيء» من دون المتهمين الذين يحاكَمون حالياً. وطالبوا بأحكام بالسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات ومدى الحياة.

وطلب الادعاء إنزال أقصى العقوبات على متهمين يُعتقد أنهما «شريكان» في الاعتداءات، وهما محمد بلحسين الذي حوكم غيابياً بعد رحيله إلى سورية، وعلي رضا بولات الذي وُصف بأنه «محور» الأعمال التحضيرية. كما طلب السجن ثلاثين عاماً لحياة بومدين رفيقة أميدي كوليبالي الفارة، وعشرين عاماً ضد مهدي بلحسين الذي ساعدها على الرحيل.

وقد حوكم كل منهما أيضاً غيابياً، وأحكاماً بالسجن بين خمسة أعوام وعشرين عاماً للمتهمين العشرة الآخرين الموجودين الذين يُعتقد أنهم زودوا منفذي الاعتداءات بأسلحة أو معدات «مع علمهم الكامل بهدف» مرتكبي الهجمات، حسب المدعين، ويقول الاتهام إنهم «العمود الفقري والقاعدة الخلفية» للهجمات.

وفي كلماتهم الأخيرة، أول من أمس الإثنين، قبل بدء المحكمة مداولاتها بعد 54 يوماً من النقاش، أكد هؤلاء الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و68 عاماً، أصحاب السوابق لكن ليس في أعمال تتعلق بالإرهاب، أنهم «لا علاقة لهم» بالهجمات، ودعا محامو المتهمين المحكمة على مدى خمسة أيام إلى «ألا تستسلم للخوف» بالبحث عن «متهمين بأي ثمن»، في أجواء تهديد إرهابي كبير في البلاد، ومنذ بدء المحاكمة في الثاني من سبتمبر وقعت ثلاث هجمات في فرنسا استهدفت إحداها المقر السابق لجريدة «شارلي إيبدو». وكانت هذه الهجمات الأولى في سلسلة طويلة من الاعتداءات في فرنسا.