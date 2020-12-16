نحو 28 ألف إصابة بـ«كورونا» في ألمانيا خلال 24 ساعة

إجراء فحص فيروس كورونا لقائدي السيارات بإحدى المدن الألمانية، (أرشيفية: ا ف ب)

سجلت ألمانيا 27 ألفا و728 إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

جاء ذلك في بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء، ليرتفع إجمالي الحالات في البلاد إلى مليون و379 ألفا و238 إصابة، وفق وكالة «رويترز».

كما أظهرت الحصيلة أن عدد المتوفين جراء الوباء خلال الفترة نفسها بلغ 952 حالة، ليصل الإجمالي إلى 23 ألفا و427.

يذكر أن ألمانيا تشهد عمليات غلق غير مسبوقة لمواجهة الوباء، إذ تسجل البلاد أعداد إصابات ووفيات قياسية، تقترب من الأرقام التي وصلت إليها خلال الموجة الأولى في أبريل الماضي.