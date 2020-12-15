رهان ألماني على صدور ترخيص أوروبي للقاح «كورونا» قبل عيد الميلاد وسط تحذيرات من «موجة ثالثة»

مالك مقهى في برلين يستكمل الاستعدادات للإغلاق. (أ ف ب)

أعلنت ألمانيا، الثلاثاء، أنها تراهن على صدور ترخيص من الاتحاد الأوروبي للقاح «بايونتيك-فايزر» ضد «كوفيد-19» قبل عيد الميلاد، في وقت تزداد الانتقادات لخطط الهيئة المنظمة للصحة في التكتل للتوصل إلى قرار بحلول 29 ديسمبر.

وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان، للصحفيين: «الهدف هو بأن نحصل على الموافقة قبل عيد الميلاد... نريد أن نبدأ حملة التطعيم في ألمانيا قبل نهاية العام»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «يمكننا التفاؤل باحتمال صدور ترخيص في 23 ديسمبر»، فيما بدأ صبر الحكومة الألمانية ينفد إزاء الوقت الذي تأخذه الهيئة المنظمة للصحة للموافقة على اللقاح، الذي بدأت عدة دول باستخدامه أساسا.

وحسب جريدة «بيلد» الألمانية، نقلا عن مصادر في الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، فإن الوكالة الأوروبية للأدوية التي أعطت لنفسها مهلة حتى 29 ديسمبر لإصدار قرارها، قررت أخيرا تقديم هذا الموعد إلى ديسمبر.

وردا على أسئلة وكالة «فرانس برس»، قالت الوكالة: «لا نزال نعمل على أساس موعد 29 ديسمبر على أبعد تقدير. في الوقت الراهن لم يتغير شيء».

وتمارس ألمانيا التي تواجه موجة ثانية من انتشار الفيروس، ضغوطا في الكواليس على الوكالة والاتحاد الأوروبي لتسريع عملية إصدار ترخيص للقاح الذي طوره المختبر الألماني «بايونتيك» بالتعاون مع العملاق الأميركي «فايزر»، كما أوردت «بيلد».

وبدأت عدة دول بينها الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا بحملات التلقيح في الأيام الماضية، بعد الحصول على موافقة السلطات الصحية لديها. وفي مواجهة تزايد الإصابات، أعلنت ألمانيا عن إغلاق جزئي اعتبارا من الأربعاء، مع إقفال كل المتاجر غير الأساسية والمدارس فيما وجهت دعوات لتشجيع العمل عن بعد.

وكانت المطاعم والمقاهي والحانات والمؤسسات الثقافية والرياضية مغلقة أساسا منذ مطلع نوفمبر. وحذر وزير الصحة الألماني، قائلا: «نشهد موجة ثالثة تبدأ ترتسم قبل أن تضعف الموجة الثانية». وسجلت ألمانيا الثلاثاء 14432 إصابة جديدة في 24 ساعة، لكن معهد «روبرت كوخ» الصحي حذر من أن أرقام الأربعاء ستكون أعلى بكثير.