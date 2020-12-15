11 قتيلا في حريق بدار للمسنين بروسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 ديسمبر 2020, 09:18 صباحا
حريق, (أرشيفية : الإنترنت)

قتل 11 شخصا في حريق اندلع، خلال الليل، بدار للمسنين في منطقة باشكورتستان وسط روسيا، وفق ما أفاد محققون الثلاثاء.

وأكدت لجنة التحقيقات الروسية التي تحقق في الجرائم الكبرى، أنها فتحت تحقيقا جنائيا يتعلق بالإهمال، بحسب وكالة «فرانس برس».

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