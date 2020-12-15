ترامب يعلن مغادرة بيل بار منصب وزير العدل

ترامب ووزير العدل المقال بيل بار. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين أنّ وزير العدل بيل بار الذي رفض الانجرار خلف مزاعمه بأنّ الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الثالث من نوفمبر وفاز بها منافسه الديموقراطي جو بايدن شابتها عمليات تزوير واسعة النطاق، سيغادر منصبه بعدما قام «بعمل رائع».



وكتب ترامب في تغريدة على تويتر «لقد عقدتُ للتوّ اجتماعاً لطيفاً جدّاً مع المدّعي العام بيل بار في البيت الأبيض»، مضيفاً «كانت علاقتنا جيّدة جدّاً... بيل سيغادر قبيل عيد الميلاد لتمضية العطلة مع عائلته»، مشيراً إلى أنّه عيّن نائب وزير العدل جيف روزن وزيراً للعدل بالإنابة، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي منذ قليل، ثبّتت الهيئة الناخبة الأميركية مساء الإثنين فوز الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 3 نوفمبر التي ما زال الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب يرفض الإقرار بهزيمته فيها.

ومع إدلاء كبار الناخبين بأصواتهم في كاليفورنيا، الولاية التي فاز بها بايدن على ترامب بفارق شاسع (أكثر من 63% من الأصوات)، تمكّن نائب الرئيس السابق من تجاوز عتبة الـ270 صوتاً اللازمة للفوز بالانتخابات وبايدن الذي سيصبح في 20 يناير الرئيس السادس والأربعين للولايات المتّحدة، وفق «فرانس برس».