الهيئة الناخبة الأميركية تثبّت فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن (أرشيفية: الإنترنت).

ثبّتت الهيئة الناخبة الأميركية مساء الإثنين فوز الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 3 نوفمبر التي ما زال الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب يرفض الإقرار بهزيمته فيها.

ومع إدلاء كبار الناخبين بأصواتهم في كاليفورنيا، الولاية التي فاز بها بايدن على ترامب بفارق شاسع (أكثر من 63% من الأصوات)، تمكّن نائب الرئيس السابق من تجاوز عتبة الـ270 صوتاً اللازمة للفوز بالانتخابات وبايدن الذي سيصبح في 20 يناير الرئيس السادس والأربعين للولايات المتّحدة، وفق «فرانس برس».

وسيدلي بايدن في وقت لاحق من مساء الإثنين بخطاب في مدينته ويلمنغتون بولاية ديلاوير. ومن المقرر أن يدعو الرئيس الأميركي المنتخب مواطنيه إلى «طي صفحة» الانتخابات وتوحيد صفوفهم.

ووفق مقتطفات من خطابه نشرها مكتبه سيؤكد بايدن أنه «في المعركة من أجل روح أميركا، انتصرت الديمقراطية»، ويتابع القول إن «شعلة الديمقراطية أضيئت منذ وقت طويل في هذا البلد. نحن نعلم الآن أن ما من شيء -ولا حتى جائحة أو إساءة استخدام للسلطة- بإمكانه أن يطفئ هذه الشعلة».