بايدن يدعو الأميركيين لطي صفحة الانتخابات وتوحيد صفوفهم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 ديسمبر 2020, 11:43 مساء
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن (أرشيفية: الإنترنت).

يدعو الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن مساء الإثنين مواطنيه إلى «طي صفحة» الانتخابات وتوحيد صفوفهم، وذلك في خطاب سيلقيه بعد أن يدلي أعضاء الهيئة الناخبة بأصواتهم لتأكيد فوزه رسمياً على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي ما زال يرفض الإقرار بهزيمته.

ويقول بايدن وفق مقتطفات من خطابه نشرها مكتبه إنّه «في المعركة من أجل روح أميركا، انتصرت الديمقراطية». ويضيف في الخطاب المقرر أن يدلي به بعد ساعات قليلة «لقد تم الحفاظ على نزاهة انتخاباتنا. حان الوقت لطي الصفحة»، في انتقاد واضح إلى ترامب، من دون أن يسميه. 

ويتابع الرئيس المنتخب في خطابه القول إن «شعلة الديمقراطية أضيئت منذ وقت طويل في هذا البلد. نحن نعلم الآن أن ما من شيء -ولا حتى جائحة أو إساءة استخدام للسلطة- بإمكانه أن يطفئ هذه الشعلة».

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