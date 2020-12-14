مساعدة ممرضة في تورونتو تتلقى أول لقاح مضاد لـ«كوفيد-19» في كندا

بدأت كندا، الإثنين، حملة تطعيم عام ضد فيروس كورونا المستجد باستخدام لقاح «فايزر-بيونتك».

وباتت مساعدة ممرضة في مدينة تورونتو أول شخص يتلقى اللقاح المضاد لمرض «كوفيد-19» في كندا، وفق مشاهد مباشرة عرضتها قنوات التلفزة المحلية.

وتشكل الحقنة، التي تلقتها أنيتا كويدانغن في مستشفى عاصمة مقاطعة أونتاريو، بداية حملة تطعيم تاريخية في كندا، بعد أقل من أسبوع من موافقة السلطات على اللقاح الذي ينتجه تحالف شركتي «فايزر» الأميركية و«بيونتك» الألمانية.

وبدأت، أيضا اليوم، في الولايات المتحدة حملة شاملة للتلقيح ضد المرض باستخدام اللقاح ذاته.