أوروبا: تقدم في محادثات «بريكست».. والخلافات لا تزال قائمة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 ديسمبر 2020, 12:52 مساء
علم بريطانيا وعلم الاتحاد الأوروبي في وسط لندن. (أرشيفية: أ ف ب)

تحدث كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشال بارنييه، اليوم الإثنين، عن بعض التقدم في المحادثات مع لندن حول العلاقة التجارية المستقبلية بين الطرفين في مرحلة ما بعد «بريكست»، لكنه أشار إلى أن خلافات لا تزال قائمة خصوصا حول الصيد، كما أفادت مصادر دبلوماسية.

وجاء تعليق بارنييه عن وضع المفاوضات أمام ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد في بروكسل، فيما قررت بريطانيا والاتحاد الأوروبي أمس الأحد، مواصلتها لكن دون تحديد مهلة أخرى، غير تلك التي تنتهي في الأول من يناير المقبل، موعد حصول الطلاق بشكل نهائي، وفق وكالة «فرانس برس».

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