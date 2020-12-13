توقيف العشرات خلال احتجاجات وسط العاصمة البيلاروسية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 ديسمبر 2020, 08:21 مساء
متظاهرون يحملون أعلام المعارضة خلال تحرك في عاصمة بيلاروسيا. (أ ف ب)

أوقف العشرات في مينسك الأحد خلال احتجاجات جديدة تطالب برحيل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، بحسب منظمة «فياسنا» لحقوق الإنسان.

وأفادت «فياسنا» أن الشرطة تدخلت بأعداد كبيرة لمحاصرة وسط العاصمة، واستخدمت خراطيم المياه لتفريق المحتجين. وسار المتظاهرون في ضواحي المدينة ملوحين بأعلام المعارضة البيضاء والحمراء، وفق «فرانس برس».

-  المتظاهرون يعودون إلى الشارع في بيلاروسيا باستراتيجية جديدة

ووفق موقع «ناشا نيفا» القريب من المعارضة، نظم نحو 100 تجمع للمعارضين في مينسك والمناطق المحيطة بها، لكن على عكس الأسابيع السابقة التي شهدت تظاهرات، فإن محطات المترو في وسط العاصمة بقيت مفتوحة ولم تقطع اتصالات الإنترنت والهواتف المحمولة.

إعادة انتخاب لوكاشنكو
واعتبرت المعارضة والغرب أن الانتخابات التي أجريت أوائل أغسطس وأدت إلى إعادة انتخاب لوكاشنكو البالغ من العمر 66 عاما، والذي يتولى السلطة منذ العام 1994، مزورة وأثارت احتجاجات واسعة.

ويرفض لوكاشنكو المدعوم من موسكو ترك السلطة، ولم يتحدث سوى عن إصلاحات دستورية غير واضحة. وتم توقيف آلاف المتظاهرين في بيلاروس. وفر كثيرون آخرون إلى ليتوانيا وبولندا من بينهم المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا. وأشادت تيخانوفسكايا الأحد بشجاعة المتظاهرين الذين «تحدوا القمع والعنف والبرد». وأضافت على «تويتر»: «شعب بيلاروسيا يريد أن يعيش في بلد ديمقراطي وحر».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هاريسون فورد يكمل مسيرة «إنديانا جونز» بجزء خامس
ثقافة وفن
3 مدربين من بين 41 أمام منتخب ليبيا بعد الفرز.. ومشكلة أمنية العائق الوحيد
رياضة محلية
يحكى أن - عمر العفاس
فيديو
5 جرحى في مواجهات أثناء تجمع لأنصار ترامب في واشنطن
دولى
«ديزني»: لا بديل من تشادويك بوزمان في تتمة «بلاك بانثر»
ثقافة وفن
آلاف من أنصار ترامب يتظاهرون مجددا في واشنطن.. والشرطة تفصل بين المؤيدين ...
دولى
الغنوشي يتحدث عن «قرار فاسد» من مسؤولين تونسيين أثر على مصالحهم الاقتصادية في ...
ليبيا
القنصلية الليبية بتونس تعود للعمل بمنظومة تصوير الجوازات بدءا من الإثنين
ليبيا
إصلاحات المسار الاقتصادي باجتماع جنيف .. هل تطال سعر الصرف؟
ليبيا
رئيس مكتب البحث الجنائي بطرابلس: السرقات والخطف من أبرز الجرائم في العاصمة
ليبيا
بقيمة 927 مليون يورو.. مالطا تصادر زوارق وسيارات مسروقة وعملات في طريقها إلى ...
ليبيا
«الأزمات الدولية» تحذر من عواقب النزاع على المصرف الخارجي وتفسر أسباب تعثر ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أرقام وحقائق قبل قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في سويسرا