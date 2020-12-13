الشرطة الإندونيسية توقف قائد «الجماعة الإسلامية» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 ديسمبر 2020, 12:58 مساء
سياح أجانب أمام نصب تذكاري كُتبت عليه أسماء ضحايا اعتداءات بالي. (أ ف ب)

أوقفت الشرطة الإندونيسية قائدا كبيرا في «الجماعة الإسلامية» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» كان ملاحقا بسبب دوره في اعتداءات 2002 في بالي، وفق ما أفاد ناطق باسم الشرطة الأحد.

وأوضح الناطق باسم الشرطة، أرغو يوونو أنه جرى توقيف ذو القرنين البالغ 57 عاما والفار من وجه العدالة منذ 18 عاما، الخميس في لامبونغ على جزيرة سومطرة.

وأضاف: «الموقوف يخضع حاليا للاستجواب، وأجريت عمليات تفتيش في منزله» وقال إنه «كان القائد العسكري للجماعة الإسلامية أثناء الاعتداءات»، التي أسفرت عن 202 قتيل.

ويُشتبه بأن تكون الخلية التي كان يديرها ذو القرنين قد نظّمت الهجوم الانتحاري ضد فندق ماريوت في جاكرتا الذي أسفر عن 12 قتيلا العام 2003، وكان ذو القرنين من المطلوبين الرئيسيين في إندونيسيا والإندونيسي الوحيد على القائمة الأميركية للمطلوبين. ووعدت واشنطن بتقديم مبلغ قدره خمسة ملايين دولار لأي شخص يكشف معلومات تساعد في توقيفه.

وأنشأ ذو القرنين المقاتل سابقا في الحرب في أفغانستان، في صلب الجماعة الإسلامية، وحدة خاصة مكلفة تنظيم اعتداءات، وكانت مهمة هذه الوحدة أيضا تأجيج التوترات الإثنية والدينية في سولاويزي وجزر مولوكو، التي راح ضحيتها آلاف الأشخاص بين العامين 1998 و2002.

وأسست مجموعة ناشطين إسلاميين إندونيسيين منفيين في ماليزيا، الجماعة الإسلامية في ثمانينات القرن الماضي وانتشرت خلايا الجماعة في دول عدة في جنوب شرق آسيا.

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