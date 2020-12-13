آلاف من أنصار ترامب يتظاهرون مجددا في واشنطن.. والشرطة تفصل بين المؤيدين والمعارضين

تظاهر آلاف الأميركيين أمس السبت في شوارع واشنطن دعما للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي يزعم حدوث تزوير في الانتخابات الرئاسية، دون أن يكترثوا لرفض المحكمة العليا طعون ترامب الأخيرة التي قد تكون آخر فرصه لإبطال نتيجة الانتخابات.
وتجمع الآلاف في ساحة فريدوم بلازا القريبة من البيت الأبيض في أجواء احتفالية، في حين وقعت شجارات مع متظاهرين آخرين معارضين لترامب تجمعوا في ناحية أخرى، وفق وكالة «فرانس برس».
الفصل بين المؤيدين لترامب والمعارضين
واستخدم عناصر الشرطة الذين ارتدى بعضهم زي مكافحة الشغب أجسادهم ودراجاتهم للتفريق ما بين الحشدين، وأفادت وسائل إعلام محلية لاحقا عن اعتقال ستة أشخاص.
وظهر بين المؤيدين لترامب يعض الاشخاص الذين ارتدوا زيا عسكريا وسط هتافات تاندي بأربع سنوات أخرى للرئيس.
التظاهرة كانت كبيرة الى حد ما، لكن أقل من تلك التي خرجت قبل نحو شهر عندما تجمع نحو 10 آلاف شخص بالقرب من البيت الأبيض لدعم ترامب.
وقال لوك ويلسون المتظاهر الستيني الذي جاء من ولاية أيداهو الغربية: «لن نستسلم».
وأضاف ديل كويك الذي يواظب على المشاركة في التجمعات المؤيدة لترامب: «أعتقد أن ظلما كبيرا قد لحق بالشعب الاميركي»، قبل ان يلوح بلافتة تدافع عن حق اقتناء السلاح.
وصادقت جميع الولايات حتى الآن على فوز بايدن الذي حصد 306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 232 لترامب، في حين أن المطلوب للوصول الى البيت الأبيض 270 صوتا. وسيدلي أعضاء المجمع الانتخابي بأصواتهم رسميا غدا الاثنين.
اتهامات بتدخل أجنبي في الانتخابات الأميركية
لكن المتظاهرين أصروا كما يفعل ترامب بشكل متكرر على حصول تزوير واسع النطاق في الانتخابات، كما أشار بعضهم إلى «تدخل أجنبي وبرنامج الكتروني» قام بمحو ملايين الاصوات للرئيس.
ومن بين الذين خطبوا في المتظاهرين مايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق الذي أقر بكذبه بشأن اتصالاته مع الروس، لكن ترامب منحه مؤخرا عفوا رئاسيا.
وكتب ترامب على «تويتر» أمس السبت: «واو! آلاف الاشخاص يتجمعون في واشنطن لوقف سرقة الانتخابات، لم أكن على علم بهذا لكنني سأذهب لرؤيتهم».
وبعد ذلك بوقت قصير أقلعت مروحية تحمل ترامب من باحة البيت الابيض وحلقت فوق الحشد الذي كان ينشد النشيد الوطني، قبل أن يتوجه الرئيس المنتهية ولايته الى نيويورك لحضور مباراة كرة القدم السنوية بين الجيش والبحرية.