«مراسلون بلا حدود» تعرب عن «صدمتها» من إعدام المعارض الإيراني

شعار منظمة مراسلون بلا حدود. (الإنترنت)

أعربت منظمة «مراسلون بلا حدود»السبت عن «صدمتها» من إعدام المعارض الإيراني روح الله زم في وقت سابق صباحاً، والذي حكم عليه بالإعدام لدوره في الاحتجاجات التي شهدتها إيران في شتاء 2017-2018.

وفي تغريدة، قالت المنظمة التي كانت تتابع عن كثب حالة المعارض، إنها «حذرت منذ 23 أكتوبر» المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشال باشليه «من اقتراب موعد الإعدام».

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني تنفيذ سلطات البلاد حكم الإعدام اليوم السبت بحق زعيم المعارضة السابق روح الله زم الذي كان يعيش في المنفى في فرنسا وشارك في احتجاجات ضد السلطات الإيرانية.

وقال التلفزيون إن زم «المعادي للثورة» أعدم شنقا صباح السبت بعد تثبيت المحكمة العليا الحكم عليه بسبب «خطورة الجرائم التي ارتكبها ضد جمهورية إيران الإسلامية»، وفق وكالة «فرانس برس».