سقوط صواريخ على العاصمة الأفغانية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 ديسمبر 2020, 12:58 مساء
العاصمة الأفغانية كابل. (أرشيفية: أ ف ب)

قُتل شخص وأصيب آخَر في إطلاق صواريخ على كابل صباح السبت بحسب وزارة الداخلية، في ثاني هجوم من نوعه في العاصمة الأفغانية في أقل من شهر، لم تتبن أي جهة على الفور الهجوم.

وقال الناطق باسم الوزارة، طارق عريان، إن «أربعة صواريخ أطلقت من حي لاب جار في كابل»، مضيفا أن «اثنين سقطا قرب مطار كابل ولسوء الحظ قتل شخص وأصيب شخصان آخران بجروح».

من جهته، أكد الناطق باسم شرطة كابل، فردوس فارامارز «سقوط الصواريخ، معظمها أصاب الجزء الشرقي من العاصمة».

وفي 21 نوفمبر الماضي قتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص جراء سقوط صواريخ على وسط كابل بالقرب من المنطقة الخضراء حيث توجد سفارات وشركات دولية. وتبنى ذلك الهجوم تنظيم «داعش»، كما تبنى في الأسابيع الماضية هجمات دامية في العاصمة، بينها الهجوم على جامعة كابل ومركز تعليمي آخر مما أسفر عن أكثر من 50 قتيلا.

ولا تزال أفغانستان تشهد أعمال عنف رغم محادثات السلام التي بدأت في 12 سبتمبر الماضي في الدوحة وتتقدم ببطء. وقد أعلن الطرفان في مطلع ديسمبر اتفاقا يحدد إطار المحادثات، وفي الوقت نفسه تواصل القوات الأميركية مغادرة البلاد. وقد تعهدت واشنطن بسحب كل قواتها من أفغانستان بحلول منتصف 2021 مقابل ضمانات أمنية بحسب الاتفاق الذي وقع بين واشنطن وطالبان في فبراير في الدوحة، ومع وقفها استهداف القوات الأميركية في إطار هذا الاتفاق، واصلت طالبان تكثيف أعمال العنف ضد القوات الأفغانية منذ ذلك الحين.

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