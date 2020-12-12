سيارة تصدم متظاهرين في «نيويورك» وسقوط عدد من الجرحى

رجال شرطة يطوقون سيارة صدمت متظاهرين في نيويورك. 11 ديسمبر 2020. (أ ف ب)

صدمت سائقة سيارة في وسط مانهاتن بمدينة نيويورك عدة أشخاص كانوا يتظاهرون ضد احتجاز مهاجرين سريين مضربين عن الطعام، وقالت شرطة نيويورك لـ«فرانس برس» إن عددا من الجرحى نقلوا إلى عدد من مستشفيات المدينة، وأن «الجروح لا تهدد حياة الضحايا على ما يبدو».

وأكد خمسة متظاهرين أن السيارة التي كانت تقودها امرأة زادت سرعتها عمدا بعدما أجبرها أشخاص على التباطؤ مرة أولى، لكن الناطق باسم الشرطة رأى أنه «من السابق لأوانه القول ما إذا كان الحادث متعمدا أو عرضيا وقد بقيت سائقة السيارة في المكان بعد الحادث وجرى توقيفها حسب المصدر نفسه».

ووقع الحادث بعيد الساعة التاسعة ليلا بتوقيت غرينتش، عندما كان حوالي خمسين متظاهرا حسب شهود، عند مفترق الجادة 39 والجادة الثالثة، عندما تقدمت السيارة بسرعة باتجاه الحشد، وكان المتظاهرون يحتجون على ظروف احتجاز مهاجرين سريين اعتقلتهم أجهزة الهجرة وسجنتهم في هاكنساك بولاية نيوجيرسي خصوصا، ومعظمهم مضربون عن الطعام حاليا.

وقال المتظاهر أنخيل ريفيرا «حاولت إبطاء السيارة تباطأت قليلاً ثم زادت سرعتها وألقيت بنفسي على الجانب»، أما جوي الذي رفض ذكر اسم عائلته، فقد صرح «رأيت أشخاصا يُلقون في الهواء وكان الأمر متعمدا بالتأكيد»، وأكد بودي، وهو متظاهر آخر رفض ذكر اسمه عائلته «اعتقدت أنني سأموت»، معربا عن أسفه لأن رجال الشرطة الموجودين الذين كانوا يحيطون بالتظاهرة لم يفعلوا شيئا لتأمين حماية أفضل للمتظاهرين.