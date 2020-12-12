دبلن: اتفاق لندن وبروكسل الخاص بأيرلندا الشمالية يشكل بارقة أمل

المنطقة الحدودية بين إيرلندا الشمالية و جمهورية إيرلندا (سكاي نيوز عربية)

اعتبرت جمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي أن الاتفاق حول الترتيبات المتعلقة بأيرلندا الشمالية التابعة للتاج البريطاني وتتمتع بحكم ذاتي، «يشكّل بارقة أمل» ويؤشر إلى إمكان التوصل لاتفاق تجاري أوسع نطاقا، على الرغم من أن أيا من الطرفين لم يبد تفاؤلا كبيرا.

وتوصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي، إلى اتفاق حول مجموعة ترتيبات تتعلق بأيرلندا الشمالية بعد «بريكست»، في وقت يستعد الطرفان لجولة محادثات جديدة يحاولان من خلالها إبرام اتفاق تجاري أوسع نطاقا لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من التكتل، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال جونسون خلال تفقده مستشفى في لندن استعدادا لإطلاق حملة التلقيح ضد فيروس «كورونا»: «أنا دائما متفائل، لكن يجب أن أكون صريحا معكم، الوضع حساس حاليا»، وتابع: «على أصدقائنا أن يدركوا أن المملكة المتحدة خرجت من الاتحاد الأوروبي» لتحقيق السيادة البريطانية، مضيفا: «لا نزال بعيدين من ذلك».

وأضاف: «يبدو ذلك صعبا جدا في الوقت الراهن. سنبذل قصارى جهودنا»، مؤكدا أن البلاد أمام خيارات كثيرة، وبعد جولة المحادثات الأخيرة بين الوفدين المفاوضين في بروكسل.

بيان مشترك بين لندن والاتحاد الأوروبي

وفي بيان مشترك أشار الجانبان إلى استمرار التباعد حول الصيد وشروط المنافسة العادلة والآلية المستقبلية لحل الخلافات في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة في 31 ديسمبر.

وبعدما اطلع وزراء الاتحاد الأوروبي على آخر المستجدات أكد بارنييه أن موقف التكتل موحد، وجاء في تغريدة أطلقها: «لن نضحي بمستقبلنا أبدا من أجل الحاضر. الوصول إلى سوقنا يأتي بشروط»، وفي خضم محاولات لندن وبروكسل التوصل لاتفاق تجاري ينظم العلاقة بينهما في المرحلة اللاحقة لخروج بريطانيا من التكتل بعد نحو خمسة عقود من الاندماج الاقتصادي الوثيق، بقي ملف أيرلندا الشمالية حاضرا.

وستكون أيرلندا الشمالية المنطقة البريطانية الوحيدة التي تربطها حدود برية مع الاتحاد الأوروبي اعتبارا من العام المقبل، ويجب أن تبقى هذه الحدود مفتوحة حفاظا على اتفاق السلام المبرم في العام 1998، الذي وضع حدا لأعمال عنف استمرت عقودا على خلفية الحكم البريطاني.

وفي موازاة المحادثات الجارية يبحث الوزير البريطاني مايكل غوف ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش سبل إبقاء العلاقات التجارية من دون عوائق حدودية، وضمان عدم وجود أي تقييد للتنقل والتواصل بين أيرلندا الشمالية وبريطانيا.

وبعد لقاء جمعهما في بروكسل، الإثنين الماضي، قال الرجلان إنه جرى التوصل لاتفاق «مبدئي» حول الترتيبات الحدودية لأيرلندا الشمالية يشمل عبور البضائع من بريطانيا إلى المقاطعة ومنها إلى السوق الأوروبية الموحدة عبر أيرلندا.

وبموجب هذا الاتفاق ستلغي لندن ثلاثة بنود مثيرة للجدل في مشروع القانون المطروح على البرلمان تحرم بروكسل من أي دور في الاتفاقات التجارية المقبلة بين المقاطعة وأيرلندا، ومن شأن هذا الأمر أن يسهل مهمة جونسون خلال زيارته بروكسل بعدما طالب الوزير الألماني للشؤون الأوروبية ميك روث بأن تعيد لندن بث «الثقة» في العلاقات.

وقال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني إن الاتفاق حول الترتيبات المتعلقة بأيرلندا الشمالية «خطوة إيجابية جدا» تفيد بأن الخلافات التي كانت قائمة حول الحدود قد حلت.

وصرح لشبكة «أر تي آي» الرسمية: «آمل بأن يشكل ذلك مؤشرا إلى أن الحكومة البريطانية تسعى لإبرام اتفاق» وهو ما يمكن أن يشكل عاملا مساعدا في المحادثات التجارية الأوسع نطاقا.

ووافقه الرأي رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، لكنه أكد وجود مسائل يصعب جدا إيجاد حلول لها، وقال: «نحن أمام احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق تجاري إن لم يحصل ما يغير هذا الاتجاه في اليوم أو اليومين المقبلين».

وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الفائت ودخلت مذاك في فترة انتقالية بهدف إفساح المجال أمام المفاوضات حول اتفاق تجاري خال من الرسوم والحصص، ويقول جونسون إن مستقبل بريطانيا سيكون مزدهرا أيا كانت نتيجة المحادثات وقد رفض تمديد الفترة الانتقالية أو تمديد المفاوضات إلى العام المقبل، وقال جونسون: «قد نبلغ مرحلة يجب أن نقر فيها بأن الوقت قد حان لوضع حد» للمحادثات، مؤكدا أن البلاد ستحقق «ازدهارا كبيرا» بكل الحالات.