الولايات المتحدة تجيز استخدام لقاح «فايزر/ بايونتيك».. وترامب: التطعيم خلال 24 ساعة

مقر شركة فايزر بالولايات المتحدة الأميركية . (الإنترنت)

منحت الولايات المتحدة تصريحًا طارئًا للقاح «فايزر/بايونتيك» الخاص بفيروس كورونا المستجد، وفق المديرة العِلمية لوكالة الأدوية الأميركية (إف دي إيه).



وسيتم على الفور إطلاق عملية لوجستية ضخمة في الساعات المقبلة، لتوزيع اللقاح في كل أرجاء البلاد، حسب وكالة «فرانس برس».



من جانبه، أعلن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الجمعة، أن أولى عمليات التطعيم ضد «كوفيد-19» ستبدأ في أقل من 24 ساعة في الولايات المتحدة، بعد موافقة وكالة الأدوية.



وقال ترامب على حسابه بموقع «تويتر»: «بدأنا بالفعل في إرسال اللقاح إلى كل ولايات البلاد، وأولى عمليات التلقيح ستتم في أقل من 24 ساعة».