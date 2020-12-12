أميركا تشتري 100 مليون جرعة إضافية من لقاح «موديرنا»

لقاح موديرنا لعلاج كوفيد-19. (أ.ف.ب)

اشترت الولايات المتحدة 100 مليون جرعة إضافية من لقاح موديرنا لعلاج كوفيد-19، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الأميركية الجمعة في بيان.



وتُضاف هذه الجرعات إلى 100 مليون جرعة من هذا اللقاح سبق للولايات المتحدة أن طلبتها من الشركة الأميركية. وفق وكالة «فرانس برس». واشترت الولايات المتحدة أيضًا 100 مليون جرعة من اللقاح الذي طوّره تحالف فايزر/بايونتيك.

وأعلن وزير الصحة الأميركي أليكس عازار في وقت سابق الجمعة أن الولايات المتحدة قد تبدأ الإثنين بإعطاء أول دفعة من الأميركيين لقاح «فايزر-بيونتيك» المضاد لكوفيد-19. وقال عازار لوسائل اعلامية إن العمل جار الآن لوضع اللمسات النهائية على التفاصيل الأخيرة، وذلك بعد تصويت لجنة خبراء ووكالات تنظيمية بالموافقة على منح اللقاح الذي يتم أخذه على جرعتين ترخيصاً للاستخدام الطارئ للاشخاص فوق 16 سنة، وفق وكالة «فرانس برس».

وأصدرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية بيانا الجمعة تقول فيه إنها أبلغت شركة فايزر انها تعمل الآن «بشكل سريع لإتمام وإصدار ترخيص بالاستخدام الطارئ للقاح». وقال عازار لشبكة «آي بي سي» إن السلطات تعمل مع فايزر على الأمور اللوجستية «وقد نرى أشخاصا يتم تلقيحهم الإثنين أو الثلاثاء الاسبوع المقبل». وأضاف «الموعد قريب جدا، العمل يتم على التفاصيل الأخيرة والنهائية».