«فرانس برس»: اتفاق في القمة الأوروبية على فرض عقوبات على أنقرة

سفينة المسح الزلزالي التركية «عروج ريس» التي تستخدم في التنقيب في مناطق متنازع عليها في البحر المتوسط. (أ ف ب)

قرر قادة الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل، الخميس، فرض عقوبات على تصرفات تركيا «غير القانونية والعدوانية» في البحر المتوسط ضد أثينا ونيقوسيا حسب ما قالت مصادر دبلوماسية وأروبية عدة لوكالة «فرانس برس».

وقال دبلوماسي إن «الإجراءات التي تم إقرارها ستكون عقوبات فردية، ويمكن اتخاذ إجراءات إضافية إذا واصلت تركيا أعمالها».

وسبق أن هدد الاتحاد الأوروبي في أكتوبر بفرض عقوبات على تركيا بسبب أعمال التنقيب عن الغاز التي تقوم بها في مناطق بحرية متنازع عليها مع اليونان وقبرص.

وقال مسؤول أوروبي للوكالة الفرنسية إن كل الدول الأعضاء تدين موقف أنقرة لكن «المصالح تختلف ويبدو أن المناقشات ستكون صعبة».

وحسب «فرانس برس»، فإن مسودة القرارات تنص على «نهج على مراحل مع إضافة أسماء جديدة على اسمين تتضمنهما لائحة سوداء بسبب عمليات تنقيب في قبرص وإعلان عقوبات إضافية في حال تواصلت نشاطات تركيا غير المشروعة».